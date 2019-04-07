Українці влаштували ажіотаж через справжнього Голобородька: в чому суть

Справжній Василь Голобородько, ім'я якого використовували в серіалі "Слуга народу", є українським поетом.

У сюжеті ВВС він розповів, що його прізвище взяли, коли ще гуморист Євген Кошовий грав у КВН (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Євген Кошовий ще, здається, з Луганська в КВН. Вони вже розігрували моє прізвище. Зеленського вони можливо ще й не знали. З якого періоду, чому – я не знаю. Це прізвище поширено в Україні", – зізнався він.

Василь Голобородько скріншот

У свою чергу, українська письменниця Оксана Забужко, яка пропонувала висути творця на Нобелівську премію, на своїй сторінці в Facebook написала, що 7 квітня у Голобородька день народження – йому виповнилося 74 роки.

"Той, у кого ім'я вкрадено". Сьогодні – день народження Василя Голобородька. Один з найвидатніших художників, якого подарувала світові луганська земля. Один з найталановитіших поетів нашого "задушеного Відродження" 1960-70-х. У 2014 Василю Голобородьку довелося стати біженцем – в той час його знову, як і в радянські роки, "забули" і не згадували, і знову з причин "ідеологічних": ЗМІ готували Україну до розколу, а 9 областей – до входження в РФ, тому найвидатніший із живих українських поетів не міг бути "з Луганська". А в 2016-му, щоб про Голобородька таки зовсім забули, у нього вкрали ім'я", – написала вона.

Забужко додала, що кожен раз, коли в Україні вживають ім'я поета не за призначенням, люди глумляться над творцем. Вона також зазначила, що Голобородько наділений даром передчуття. Ще за часів СРСР він написав вірш про людину без імені.

Викрали моє имя

(Не штани ж - можна и без него жити!)

І тепер мене звуть

тієї, у кого имя Викрадена.

Я вмію сіяті и муруваті білі стіні,

и коли я посію, то всі дізнаються, что сіяв тієї,

у кого имя Викрадена,

а на білих стінах я всегда пишу:

стіну вібудував тієї, у кого имя Викрадена.

Прівітальні телеграм и листи

ідуть уже на моє нове ім'я,

на имя того, у кого имя Викрадена.

Уже всі примирилися (бо ж и сам давно)

Із моїм новим ім'ям.

Дружина теж звікла.

Тільки від не знаю, як бути дітям,

як їх клікатімуть по батькові?

У коментарях користувачі написали, що такого поета потрібно вивчати в українських школах.

"Як соромно! Вкрали ім'я поета! Прийде час, поверне все! Вибачте, шановний поет", "Цього поета треба в школі вчити. І на Нобелівську премію подавати. Давно і чесно заслужив! Вітаю і вклоняюся", – написали українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українському серіалі "Слуга народу" Василем Голобородько є головний герой - президент, якого зіграв шоумен і кандидат Володимир Зеленський.

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