Українці можуть привітати одне одного за допомогою "дивовижної поштівки": як це зробити

В Україні створили новорічний проєкт "Дивовижна поштівка". За його допомогою люди можуть привітати одне одного зі святами і відправити персональні листівки.

Проєкт створений за ініціативою першої леді Олени Зеленської. За її словами, для реалізації ідеї українські художники надали 12 своїх картин, присвячених новорічним і різдвяним українським традиціям. Про це стало відомо на сайті глави держави (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, кожну з цих картин оживили за допомогою анімації. Відзначимо, що проєкт існує в двох форматах – онлайн та офлайн.

"Дивовижна поштівка" Сайт глави держави

Щоб відправити листівку через месенджери або соцмережі, потрібно зайти на сайт dyvo-poshtivka.com.ua, обрати варіант, вказати ім'я адресата, написати побажання і відправити.

Також можна відправити звичну друковану листівку через Укрпошту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Настя Каменських (NK) напередодні Нового 2021 року дала кілька порад тим, у кого немає святкового настрою.