Українську співачку втягнули в мовний скандал: вона відповіла хейтерам

Українську співачку, учасницю Нацвідбору на Євробачення 2019 Кіру Мазур розкритикували в соцмережах за пост російською мовою. Так, підписники порівняли її з тими зірками, які не дотримуються проукраїнських поглядів. Після чого артистка вирішила відповісти "хейтерам".

На особистій сторінці в Facebook Мазур заявила, що всіма "руками і ногами за Україну". Однак вважає, що це неправильно, коли в демократичній та незалежній державі всі "гноблять" і "знищують" один одного за мову.

"Я розмовляю чотирма мовами. І я за мир у всьому світі. А ще я повністю всіма руками і ногами за Україну. Крим – український. Українська мова – державна. Донбас – Україна. Слава Україні! Але! У нашій "демократичній багатонаціональній та незалежній державі "гноблять вже всі та всіх. Тому й тріщить вона по швах, чого ворог і бажає. І замість того, щоб підтримувати один одного, не залежно хто ти і якою мовою розмовляєш, ми просто один одного знищуємо", – написала Кіра.

Вона також додала, що, на її думку, потрібно мотивувати людей і привчати до української мови, а не змушувати силою. Мазур підкреслила, що якщо постійно когось соромити і хейтити за це, то результату не буде.

"Я вважаю, що до української мови потрібно привчати і мотивувати людей, а не змушувати! Якщо кидатися на них з агресією і звинуваченнями – не вийде нічого хорошого. Російська мова – частина нашої історії, хочете ви того чи ні. Це не добре і не погано – це просто факт! Пів України розмовляє російською. Так що ж ми з цією половиною зробимо?! Самі відправимо їх в Росію? А таку патріотку як я – потрібно ще пошукати", – підсумувала співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі звернули увагу на те, що McDonald's в Україні пропонує тільки дві мови меню – українську та англійську. Можливість обрати російську мову в терміналі самообслуговування в ресторанах відсутня.

Український музикант, колишній соліст гурту ТНМК Едуард "Діля" Приступа відреагував на мовний скандал з McDonald's.