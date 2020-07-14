Українську інстаблогерку-мільйонника звинуватили в шахрайстві: подробиці скандалу
Інстаблогерку з Луцька Катю Якимчук, яка має 1,7 млн читачів, звинуватили в тому, що вона обдурює людей і "кидає" їх на гроші.
Дівчина розповідає шанувальникам, як заробляти мільйони, придбати Porsche і переїхати з гуртожитку в квартиру в новобудові, а згодом – у власний будинок.
Серед регіональних ЗМІ вже давно ширилися новини про скандальну 20-річну дівчину і про її курси, де нібито вчать заробляти реальні гроші на розіграшах. Проте після кожного негативу блогерка пояснювала читачам, що це все наклеп.
"Є в Луцьку одна політична партія.. один чоловік.. дуже впливовий чоловік. Якому дуже кортіло отримувати пасивний дохід з мого інстаграму. Як ми з слідчим вияснили, абсолютно всі статті, які про мене публікувались, були його рук діла", – написала Якимчук в одній з публікацій в Instagram.
За словами блогерки, придбавши курс у неї, можна одразу почати заробляти. Проте під час навчання ніякої унікальної інформації учням не надається. Їм розповідають, як організувати розіграші, набирати спонсорів. Ціна курсу стартує від тисячі гривень (без зворотного зв’язку) і 2800 гривень зі зворотним зв’язком (додають у чат підтримки). Щоб успішно стартувати, Катя пропонує придбати в неї рекламу розіграшу, ціна якого від 4500 гривень. Через деякий час учасники курсів зрозуміли, що не отримали ніякої інформації, проте гроші вже не повернути.
14 липня в інстасторіз блогерка Наталі Литвин, яка проживає у Львові, підтвердила слова сотні постраждалих. Вона розповіла, що на Якимчук їй поскаржилася підписниця.
"Цього місяця (липень. – Ред.) вона запускала курс, як почати заробляти онлайн без вкладень і аудиторії, мала нам надати 50 способів заробітку для кожного. Курс вартував 100 доларів. Вчора (13 липня. – Ред.) був останній день навчання і дуже багато людей почали писати, що не надали ту інформацію, яку повинні були", – написала підписниця блогерці.
Постраждалі написали Якимчук, щоб та повернула кошти, адже потрібної інформації не надали. Натомість лучанка заблокувала їх і закрила доступ до курсу. Деякі колишні учні зазначали, що подали на Якимчук заяву в кіберполіцію. Люди не збираються просто так відступати і вже створили сторінку в Instagram, щоб об'єднати всіх, кого обдурила блогерка.
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