Українську інстаблогерку-мільйонника звинуватили в шахрайстві: подробиці скандалу

Інстаблогерку з Луцька Катю Якимчук, яка має 1,7 млн читачів, звинуватили в тому, що вона обдурює людей і "кидає" їх на гроші.

Дівчина розповідає шанувальникам, як заробляти мільйони, придбати Porsche і переїхати з гуртожитку в квартиру в новобудові, а згодом – у власний будинок.

Серед регіональних ЗМІ вже давно ширилися новини про скандальну 20-річну дівчину і про її курси, де нібито вчать заробляти реальні гроші на розіграшах. Проте після кожного негативу блогерка пояснювала читачам, що це все наклеп.

Катя Якимчук стала відомою завдяки розіграшам дорогих подарунків Instagram @tattingkate

"Є в Луцьку одна політична партія.. один чоловік.. дуже впливовий чоловік. Якому дуже кортіло отримувати пасивний дохід з мого інстаграму. Як ми з слідчим вияснили, абсолютно всі статті, які про мене публікувались, були його рук діла", – написала Якимчук в одній з публікацій в Instagram.

За словами блогерки, придбавши курс у неї, можна одразу почати заробляти. Проте під час навчання ніякої унікальної інформації учням не надається. Їм розповідають, як організувати розіграші, набирати спонсорів. Ціна курсу стартує від тисячі гривень (без зворотного зв’язку) і 2800 гривень зі зворотним зв’язком (додають у чат підтримки). Щоб успішно стартувати, Катя пропонує придбати в неї рекламу розіграшу, ціна якого від 4500 гривень. Через деякий час учасники курсів зрозуміли, що не отримали ніякої інформації, проте гроші вже не повернути.

Катя Якимчук Instagram @tattingkate

14 липня в інстасторіз блогерка Наталі Литвин, яка проживає у Львові, підтвердила слова сотні постраждалих. Вона розповіла, що на Якимчук їй поскаржилася підписниця.

"Цього місяця (липень. – Ред.) вона запускала курс, як почати заробляти онлайн без вкладень і аудиторії, мала нам надати 50 способів заробітку для кожного. Курс вартував 100 доларів. Вчора (13 липня. – Ред.) був останній день навчання і дуже багато людей почали писати, що не надали ту інформацію, яку повинні були", – написала підписниця блогерці.

Блогерка розповіла, як Катя Якимчук обдурює людей Скріншот Instagram-сторіз Наталі Литвин

Блогерка розповіла, як Катя Якимчук обдурює людей Скріншот Instagram-сторіз Наталі Литвин

Постраждалі написали Якимчук, щоб та повернула кошти, адже потрібної інформації не надали. Натомість лучанка заблокувала їх і закрила доступ до курсу. Деякі колишні учні зазначали, що подали на Якимчук заяву в кіберполіцію. Люди не збираються просто так відступати і вже створили сторінку в Instagram, щоб об'єднати всіх, кого обдурила блогерка.

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