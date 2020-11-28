Українському шахісту пропонували роль в "Ході королеви" від Netflix

Українському шахісту Василю Іванчуку запропонували зіграти в серіалі "Хід королеви" від Netflix.

Він повинен був грати російського гросмейстера Василя Боргова, який у фінальній серії зустрічається за шахівницею з головною героїнею Елізабет Хармон. Однак, Іванчук так і не зміг отримати заповітну роль.

"Мені написали на емейл, що ось є така пропозиція – зіграти роль Боргова. З'ясував, що компанія солідна, що дійсно готується такий фільм. Тоді написав – що ви конкретно пропонуєте? Я повинен знати більш-менш обсяг роботи. Пройшов, можливо, тиждень тим часом як я отримав лист і відповів на нього. І вони відповіли – вибачте, ми вже знайшли іншого актора на цю роль", – розповів шахіст.

Варто зазначити, що на цьому участь Іванчука в проєкті не закінчилася, адже тринадцятий чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, який був консультантом творців серіалу, вирішив покласти в основу фінальної партії всього серіалу реальний шаховий поєдинок. Йдеться про зустріч Василя Іванчука та американського шахіста Патрика Вольфа, яку вони зіграли 1993 року, тоді партія закінчилася нічиєю.

До слова, новий серіал "Хід королеви" став справжнім блокбастером. Сюжет картини побудований на геніальній шахістці, яка страждає від наркотичної залежності. В основі серіалу – роман "Ферзевий гамбіт" письменника-фантаста Уолтера Тевіса.

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