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Українського співака застукали з дівчиною: з'явилася реакція дружини

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Дружина українського співака Андрія Кіше (Kishe), який попався на пристрасних обіймах з молоденькою дівчиною, відреагувала на чутки про його зраду.

"М и з Андрієм більше 20 років одружені, у нас двоє дітей і я звикла йому довіряти, адже він артист і в силу професії змушений грати ролі, в фільмах, кліпах, на сцені. Я завжди йому у всьому допомагаю і на знімальному майданчику в тому числі", - сказала в коментарі OBOZREVATEL Оксана Кіше.

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Українського співака застукали з дівчиною: з'явилася реакція дружини

Однак новина, яка з'явилася в ЗМІ, її все ж засмутила. "У нас з Андрієм навіть була не велика суперечка через цю дівчину, зізнаюся трохи ревнувала, але ми давно разом, так що все закінчилося миром", - зазначила вона.

Танцівницею виявилася Крістіна Морозова, з якої Кіше познайомився під час занять по танго. У підсумку вони розговорилися і виявилося, що дівчина закінчила театральний вуз. Співак вирішив спробувати її на головну роль в кліпі "Цю ніч", який скоро повинен з'явитися в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня, коли в Україні проходив 1-й тур виборів президента, співаку Kishe розбили машину на платній парковці біля центрального залізничного вокзалу в Києві.

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Особа
Андрій Кіше
Місце
Україна
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