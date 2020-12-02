Український телеведучий – вперше про роман з Лободою: я був, як валіза без ручки

Український телеведучий і актор Геннадій Попенко розповів, що у нього був роман зі співачкою Світланою Лободою. Їхні стосунки зав'язалися на початку кар'єрного шляху.

Пара була разом близько чотирьох років. Закохані кілька разів сходилися і розходилися. Остаточне рішення про розрив прийняв саме Попенко. Про це йшла мова в програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Геннадій вказав, що перервав роман, тому що не хотів заважати успішному просуванню кар'єри коханої. Тоді він був телеведучим-початківцем з невисокою зарплатнею.

Світлана Лобода мала роман з українським ведучим. 24 ЗМІ

"Я був тим, ким я був. У мене була зарплата 300 доларів на каналі. А решта – все, що міг знайти. Бігав, заробляв. Я вирішив: краще нехай йде, розвивається і робить те, що їй потрібно. Тому що я відчував себе каменем, прив'язаним до ноги, або валізою без ручки", – розповів артист.

У вільний від основної роботи час Попенко вів корпоративи, але не міг вкладати кошти в кар'єру коханої дівчини. Він підкреслив, що для шоу-бізнесу – це був "дріб'язок".

Український телеведучий Геннадій Попенко. YouTube

"Тоді було досить легке життя, але з планами та ідеями. Я бачив, що дівчині потрібно інше, їй важливий розвиток, а я не можу вкладати в це. Це специфічний бізнес, і я розумів, що, коли поруч чоловік, їй буде важче", – пояснив Попенко.

Відзначимо, в даний час Геннадій Попенко щасливий у шлюбі, з дружиною Іриною виховує двох дочок – Богдану і Святославу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлані Лободі приписували роман з солістом культової німецької рок-групи Rammstein Тіллем Ліндеманном. Фанати артистки були переконані, що саме від нього вона народила другу дочку в 2018 році.

Також обговорювалися чутки, що батьком дитини є один з українських поп-виконавців, в той час як ім'я Тілля використовується "для відводу очей".