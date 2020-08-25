Український телеканал показав у День Незалежності концерт із зірками РФ
Український телеканал "112 Україна" в День Незалежності транслював фестиваль "Слов'янський базар" у Вітебську за участю зірок російського шоубізнесу.
З огляду на запис на YouTube-каналі ЗМІ, там виступало багато артистів, яким заборонено в'їзд в Україну, а також ті, хто перебрався з нашої країни до Росії.
Зокрема, концерт складався з номерів дуету коміків "Кролики" (Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко), Лоліти, Таїсії Повалій, Філіпа Кіркорова, Сосо Павліашвілі, а також дуету виконавців Варвари і Олексія Петрухіна. До речі, номер останніх супроводжувався танцями ансамблю в російських народних костюмах.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у День Незалежності, 24 серпня, на Софійській площі в Києві топові українські зірки виконали попурі з найпопулярніших хітів незалежної України.
Однак гурти "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що не давали дозволу на використання їхніх пісень.
Крім того, багатьом українцям не сподобалося, як виглядали артисти, і те, що серед уривків 42 пісень вони виконали і російськомовні.
Також люди висловили думку, що концерт був позбавлений смаку і що в країні, яка зараз захищає свою незалежність на сході, взагалі не час для таких урочистостей.