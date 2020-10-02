Український співак пов'язав феномен Винника з російськомовними піснями

Фронтмен рок-гурту Kozak System Іван Леньо розповів, що співак Олег Винник здобув популярність завдяки російськомовним пісням.

Про це йшлося в інтерв'ю Сергію Іванову в YouTube-програмі "Антиподи". За словами музиканта, продукт, створений Винником, нагадує шанувальникам творчість Стаса Михайлова, Миколи Баскова чи Філіпа Кіркорова (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Концерт Олега Винника. Телеграф

Леньо пояснив, що Винник став популярним тоді, коли Україна почала менше просувати російських співаків.

"Можливо, для того щоб виховати ось ці стадіони вовчиць, на певний період їм потрібно було дати л*йно російською мовою, а потім дати трішки краще, але українською. А пізніше – дати ще менше російською та більше українською. Тоді, років через десять, у нас може з'явитися хороший шансон чи кабаре", – наголосив Леньо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іван Леньо заявив, що "совки у вишиванках" мають мету та ідею, а ті, хто "з триколором", – це люди без батьківщини. Музикант назвав СРСР "страшним злом" і наголосив на тому, що це зло продовжує впливати на людей.