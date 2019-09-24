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24 вересня • оновлено в 17:17
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Український співак потрапив у список найкрасивіших людей світу

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Популярний співак і представник України на пісенному конкурсі "Євробачення-2018" MELOVIN (Костянтин Бочаров) потрапив у список номінантів рейтингу TC Candler. Тепер він має можливість отримати звання найкрасивішого чоловіка у світі.

Імена номінантів були опубліковані на офіційній сторінці видання в Instagram. Зазначимо, що це не перший досвід для співака, він уже вдруге опиняється в даному списку і претендує на місце в сотні найкрасивіших людей світу.

MELOVIN

MELOVIN

Фото з Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото з Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото з Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото з Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото з Instagram

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Крім того, MELOVIN став єдиним українцем, хто фігурує серед номінантів TC Candler. За звання найкрасивішого чоловіка у світі співакові доведеться поборотися з такими знаменитостями Голлівуду, як Роберт Паттінсон, Кіт Герінгтон, Маріо Касас, Кріс Еванс, Джеймі Дорнан, Деніел Редкліфф, Меттью Бомер та іншими.

MELOVIN

MELOVIN

Фото з Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото з Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото з Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото з Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото з Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото з Instagram

MELOVIN

MELOVIN

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співак MELOVIN розповів про сумний досвід у любовних відносинах, через який він тепер не поспішає заводити романи.

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Особа
Костянтин Бочаров (MELOVIN)
Місце
Україна
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Гей что ли?
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70rus xxx
70rus xxx
Данилов Андрей, не,питтар.
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70rus xxx
70rus xxx
Вот такое мужскому населению украины нравится.А то придумали,фотки девушек в купальниках показывать.Цэ просто позор.
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Борисс Робот
Борисс Робот
70rus xxx, еще бы фотки ольгинских питарасов высталяли бы так это было бы вау...
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
70rus xxx, Ты пацак, как и все пацаки, по себе судишь. Смешные вы все, п и д а р а с ы наверное?
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