Український співак GENA VITER на період карантину запустив соціальний флешмоб. Виконавець закликав допомогти з продуктами харчування людям, які потрапили в зону ризику.

У цієї ініціативи також з'явився хештег #babushkanakarantine. Про це музикант повідомив на особистій сторінці в Instagram.

Геннадій Вітер Прес-служба

"Друзі, збираючись в магазин, згадайте про сусідів – бабусь з вашого під'їзду, які залишилися на карантині. Зберіть і для них пакет з продуктами! Наша турбота і увага їм зараз дуже потрібні! Приєднуйтесь!" – закликав артист.

У своєму відеозверненні GENA VITER також показав, як він з'їздив в супермаркет і купував товари першої необхідності. Відразу ж до акції приєдналися члени команди співака з Kontramarka label і шанувальниці музиканта, зокрема, з тих міст, де у артиста запланований тур "Мона Ліза 2020".

Щоб подивитися відео, перейдіть "карусель" в сторону:

Крім цього GENA VITER показав в своєму Instagram-акаунті, як у нього проходить карантин. Артист наводить порядок на присадибній території, а також зізнався, хто найбільше радіє його постійній присутності:

"Троє моїх улюблених ротвейлерів шалено щасливі від того, що їх господар перебуває вдома. Часу тепер їм приділяється по максимуму".

Як повідомляв OBOZREVATEL, GENA VITER оголосив про старт концертного туру "Мона Ліза".

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