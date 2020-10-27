Український рокер про втечу з Білорусі через Лукашенка: мені швидко показали, хто я насправді

Софія Ковнір Люди 17:43, 27.10.2020 Оновлено: 17:56, 27.10.2020

Український музикант, продюсер, шоумен і радіоведучий Сергій Кузін розповів, чому йому довелося виїхати з Білорусі та як він втратив усе.

Це відбулося на початку 2000-х, у період, коли проходили президентські вибори, розповів продюсер в інтерв'ю "ЖВЛ" (відео можна подивитися нижче).

"Комусь із державних хлопців сподобалося радіо, потім клуб із рестораном, якими я володів. І я в найбільш непотрібний момент відмовився йти на компроміс з Адміністрацією президента щодо деяких змін у програмі мережі мовлення. Був дурний, нерозумний, не вмів домовлятися. Мені швидко показали, хто я насправді", – повідомив Кузін.

Тому українському музиканту довелося переїхати до Києва, де він живе разом із родиною понині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український продюсер Сергій Кузін висловився про творчість у період війни.

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