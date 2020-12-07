Український режисер Лавренчук розповів про те, як у Росії обманюють з підтримкою Криму

Український режисер Одеського національного академічного театру опери та балету Євген Лавренчук розповів, як його колегу російську оперну співачку Олену Образцову обманули з підтримкою Криму.

Як стало відомо, їй надійшов дзвінок від представника міністерства культури, після якого з'явилася публікація з заявою, що співачка підтримала окупацію Росією Криму. Про це Лавренчук повідомив в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Я дзвоню: "Олена Василівна, що за х@ня? "Вона каже: "Подзвонили з міністерства культури. Перше питання: "Чи знаєте ви, що російськомовних людей багато в світі, в Криму?" Вона: "Так". – "Чи повинні ми їм допомагати, підтримувати культуру, мову, давати грошові гранти?" Вона: "Звичайно!" Вони: "Тобто, якщо Володимир Володимирович Путін прийме рішення допомагати активно, ви підтримаєте це?" Образцова: "Так", – розповів режисер.

За його словами, таких ситуацій було багато. Тому Образцову "обманули, розвели, як молоду".

Також Лавренчук зазначив, що друзів-ватників у нього немає. Більшість його близьких поза політикою. Але іноді для нього виглядає дивно, коли люди не знають, що відбувається навколо.

Євген Лавренчук YouTube

"Нещодавно мені хлопець в месенджері пише: "А можна я прийду до вас в Оперу прослуховуватися?" Я йому відповів, що доведеться почекати, поки часи зміняться, тому що ми не можемо людину з РФ оформити, як би вона не співала. Хлопець : "А що таке?" Я кажу: "Війна на Донбасі. Чули взагалі, що відбувається? "Він: "А при чому тут Росія? Ну, там Америка з бандерівцями". Тобто зв'язати двох слів не може, але думка з цього приводу є", – додав режисер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Лавренчук розповів про те, чому переїхав із Росії до України. Він заявив, що не може перебувати в країні, яка вбиває його братів.