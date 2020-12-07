Український режисер Лавренчук – про переїзд із Росії: неможливо перебувати в країні, яка вбиває твоїх братів

Український режисер Одеського національного академічного театру опери та балету Євген Лавренчук розповів про те, чому переїхав із Росії до України. Він заявив, що не може перебувати в країні, яка вбиває його братів.

За словами режисера, він платив у Росії податки і тому нібито підтримував ситуацію. Йому довелося поїхати до України в 2014 році. Про це Лавренчук повідомив в інтерв'ю виданню "Гордон".

Він розповів, що раніше болісно сприймав те, що відбувається на сході України, адже війна – це страшно. Але зараз все змінилося.

"Страшно, коли вмирають люди з обох сторін. Зараз мені не дуже боляче. Я не кажу, що байдужий до цих питань, але біль – це дуже сильне почуття. Але не болить, оскільки я не зобов'язаний всередині себе знаходити компроміси через те, що відбувається. Існує чітка експозиція: є моя країна, є ворог. Усе. Крапка. Мені з цим комфортно. Ворог – він поганий, війна – на війні помирають люди. Є допустиме зло", – підкреслив режисер.

Лавренчук зазначив, що патріотизм ніколи не був його сильною стороною, але він має свою позицію.

Крім того, режисер додав, що не може уявити себе ватником. За його словами, він би "нагадував дурника з України" у ток-шоу Ольги Скабеєвої.

"Коли ти перебуваєш у лігві ворога, як Жеглов у Горбатого, тобі кажуть: "Хохли нас вбивають". А ти повинен мовчати або пояснювати щось цим людям. Я зрозумів, що зраджую щось... І коли я бачив, як близькі мені люди, яких я люблю, міркують про Україну, бандерівців, розп'яття... Скільки можна? Я що, борець із фейками? Був би таким Олексієм Навальним у мистецтві. Не хочу. Мені це неприємно", – підсумував Лавренчук.

Нагадаємо, Євген Лавренчук народився у Львові. Він закінчив Російську академію театрального мистецтва за фахом "оперний режисер". З березня 2018 року є головним режисером Одеського національного театру опери та балету.

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