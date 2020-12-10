Український продюсер про концерти Лорак у РФ: вона могла не виступати там, коли в нас гинуть люди

Популярний український продюсер та музикант Дмитро Клімашенко зізнався, що він думає стосовно того, що співачка Ані Лорак зараз живе і виступає в Росії.

Так, в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Клімашенко розповів, що вони дружать з артисткою з юних років. Однак, за його словами, він ніколи не міг зрозуміти: як Лорак може виступати на урядових концертах у РФ "у той момент, коли у нас гинуть люди" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Насправді артисти повинні нести відповідальність за те, що вони говорять, що вони роблять. Тому що вони є кумирами мільйонів. Вона могла не виступати на урядових концертах у Росії в той момент, коли в нас гинуть люди. Вона могла виступати, скажімо, для людей, але в жодному разі не на професійних заходах", – заявив Дмитро.

Дмитро Клімашенко та Ані Лорак

Він також додав, що ніколи не приховував своєї позиції та завжди прямо говорив про це Лорак.

"У відповідь вона говорила: "Дмитре, я не розумію. Я співаю для людей, я належу народу", – поділився Клімашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ані Лорак презентувала кліп на пісню "Страдаем и любим" і розчарувала своїх фанатів. Те, що відбувається в кадрі, порівняли з "вечіркою в наркопритоні".