Український продюсер про концерти Лорак у РФ: вона могла не виступати там, коли в нас гинуть люди

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
3,4 т.
Дмитро Клімашенко та Ані Лорак

Популярний український продюсер та музикант Дмитро Клімашенко зізнався, що він думає стосовно того, що співачка Ані Лорак зараз живе і виступає в Росії.

Так, в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Клімашенко розповів, що вони дружать з артисткою з юних років. Однак, за його словами, він ніколи не міг зрозуміти: як Лорак може виступати на урядових концертах у РФ "у той момент, коли у нас гинуть люди" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Насправді артисти повинні нести відповідальність за те, що вони говорять, що вони роблять. Тому що вони є кумирами мільйонів. Вона могла не виступати на урядових концертах у Росії в той момент, коли в нас гинуть люди. Вона могла виступати, скажімо, для людей, але в жодному разі не на професійних заходах", – заявив Дмитро.

Дмитро Клімашенко та Ані Лорак

Він також додав, що ніколи не приховував своєї позиції та завжди прямо говорив про це Лорак.

"У відповідь вона говорила: "Дмитре, я не розумію. Я співаю для людей, я належу народу", – поділився Клімашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ані Лорак презентувала кліп на пісню "Страдаем и любим" і розчарувала своїх фанатів. Те, що відбувається в кадрі, порівняли з "вечіркою в наркопритоні".

людизіркишоу-бизнесшоуАні Лорак