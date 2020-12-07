Український письменник і творець відеогри S.T.A.L.K.E.R помер від COVID-19

Український письменник-фантаст і творець відомої відеогри 66-річний Сергій Іванов помер після зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Це сталося ще 25 листопада, але про його смерть стало відомо тільки сьогодні.

Подробиці трагедії поки невідомі. Повідомляється, що знаменитість в кінці 2012 року припинив свою діяльність письменника і до своєї смерті працював в Інституті кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України. Про це стало відомо на сайті гри S.T.A.L.K.E.R.

Нагадаємо, що Іванов став популярний у 1991 році завдяки сценарію до комп'ютерної аркади S.T.A.L.K.E.R. На сьогоднішній день цей варіант не зберігся, тому сценарист значиться в новому сучасному варіанті.

Крім того, Іванов публікувався в таких виданнях як "Киевские ведомости", "Юный техник", "Reflect...Куадусешщт" і "Черновик". Відзначимо, іноді він писав під псевдонімом Гарм Відар.

Сергій Іванов Сайт гри S.T.A.L.K.E.R.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Microsoft Xbox Games Showcase презентувала сиквел знаменитої S.T.A.L.K.E.R. від української студії GSC Game World. У трейлері шанувальники помітили уривок з твору "Катерина" Тараса Шевченка.