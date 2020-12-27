Український майстер створив унікальну мінікобзу довжиною 11 см. Фото

Obozrevatel Люди 11:54, 27.12.2020 Оновлено: 12:07, 27.12.2020

Український майстер Назар Божинський із Харкова створив унікальну мінікобзу довжиною 11 см.

Як передає 24 канал, інструмент зроблено за всіма канонами старих майстрів. Мінікобза вміщається в долоньку і на ній навіть можна грати. Це вже не перший інструмент Божинського в мініверсії: раніше майстер виготовляв у такому форматі ліри, торбант, бандурки та інші атрибути для музики.

Мінікобза під час створення.
24tv.ua

"Стрій може тримати така (кобза) як долоня. Якщо меншого розміру, то тримати лад дуже важко. Це мінімальна, на яку ще можна натягнути струну", – розповідав майстер.

Назар Божинський.
24tv.ua

До слова, дісталася мінікобза мініатюрному чоловічкові – ляльці-кобзарю. Майстриня Марина Соколенко із Харкова перевтілює ляльок Барбі в українок. Її завдання: відродити прадідівські побут і одяг. Так, нещодавно вона створила козака Мамая, якому і дісталася мінікобза.

Дівчина планує створити тріо музикантів і в цьому їй допоможе Божинський. Тепер іще двом лялькам треба створити мініскрипку, басолі і цимбали.

Лялька з кобзою.
24tv.ua

Як повідомляв OBOREVATEL, раніше хіт MELOVIN'а зіграли на бандурі та гітарі, а відео опублікували в Facebook.

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