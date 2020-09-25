Український художник Юрій Бондар помер від коронавірусу

Знаменитий закарпатський художник, член Національної спілки художників України Юрій Боднар помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Про це на особистій сторінці в Facebook повідомила донька художника Леся, а також його колеги. На момент смерті Боднару було 65 років.

"Серце розриває страшний біль... Батька не стало у 65 років" – написала донька художника.

Юрій Боднар. Facebook-акаунт Миколи Яцурака

Зазначимо, що раніше колега Боднара, художник Микола Яцурак розповідав у своїх соцмережах, що Юрія разом з дружиною госпіталізували та поставили діагноз COVID-19. Дружині після лікування стало легше, а Юрія довелося переводити на штучне дихання та підключати до апарату ШВЛ. Пізніше він повідомив про смерть художника.

"Немає його більше! Сумно, складно... Спочивай з миром друже", – написав Яцурак.

Facebook-акаунт Миколи Яцурака

Facebook-акаунт Миколи Яцурака

Юрій Боднар народився 28 червня 1955 року в селі Довге, зараз Іршавського району Закарпатської області. З 1976 року працював на Тернопільському художньо-виробничому комбінаті Художнього фонду України (художнє оформлення, станковий і монументально-декоративний живопис). Згодом перейшов на творчу роботу.

Він писав твори в галузі станкового живопису, в жанрах портрета, пейзажу та натюрморту. Твори живописця зберігаються в Тернопільському художньому музеї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер відомий російський поет та прозаїк Володимир Ерль (справжнє ім'я – Володимир Горбунов). Йому було 73 роки.