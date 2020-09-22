Український художник Ройтбурд про одеситів: є ті, у кого столиця – в Москві, а ворог – у Києві

Відомий український художник Олександр Ройтбурд заявив, що певна категорія жителів Одеси "відчуває любов до Росії" і вважає Москву столицею, а в Києві, на їхню думку, нібито живуть "вороги".

Він додав, що така думка переважає серед літніх одеситів, оскільки вони пам'ятають Радянський Союз і не розуміють, що таке "путінська Росія". Про це пише "Думська".

"Не всі корінні одесити люблять Росію, але в Одесі серед певної категорії одеситів запускається така матриця: столиця – в Москві, а ворог – у Києві. Це добре працює на літніх людей, які пам'ятають Радянський Союз і не уявляють собі, що таке "путінська Росія". Це також добре працює серед молодих людей, яким сьогодні російська пропаганда нав'язує ідеалізований образ СРСР, де все було прекрасно – і пломбір по 22 копійки, і ковбаса "Лікарська" по 2.20", – висловився художник.

Олександр Ройтбурд висловився про Одесу. Громадське

Також він додав, що ті, хто дотримується такої позиції, просто не розуміють, "наскільки жахливою, огидною і брехливою країною був СРСР".

"Ці люди не уявляють собі, в якій жахливій, огидній, брехливій, гнилій країні ми жили. І ось діє ця матриця – нібито ворог в Києві, а Україна окупувала Одесу. Не хочеться проводити політінформацію. Я вважаю, що така пропаганда ведеться людьми, яким плювати на майбутнє Одеси, і вона для міста убивча. Вона працює на параноїдальні амбіції російського лідера, який бачить себе відновником імперії, але це загибель для нашого міста", – підсумував Ройтбурд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше художник Олександр Ройтбурд прийняв рішення балотуватися до складу Одеської обласної ради від партії "Європейська солідарність" на виборах, які відбудуться восени.