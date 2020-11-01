Український гуморист відповів на пародію Галкіна про Зеленського і розкритикував її

Український гуморист, зірка "Кварталу 95" Юрій Великий, розкритикував пародію Максима Галкіна на президента України Володимира Зеленського.

Нещодавно російський гуморист записав відеоролик з приводу п'яти питань глави держав.

В "Світському житті" Великий повідомив, що також планував зробити пародію на п'ять питань Зеленського. І коли побачив пародію на президента України чоловіка Алли Пугачової, заявив, що вона не дуже якісна. Крім того, артист відзначили, що Галкіну потрібно трохи попрацювати над новим образом.

"Попри текст цього відео, попри тему, з професійної точки зору я дивився, як він зробив цю пародію. Віднедавна я прихильник Максима, мені подобається те, що він робить. Він дійсно талановитий, професійний пародист. Але цю пародію, мені здалося, що він зробив не дуже якісно. Наш президент – він не говорить так, як це зробив Максим, у нього більш оксамитовий тембр голосу, він так мружить око і губи так складає ... Тому я показав йому, як би це правильно було б зробити. І взагалі, над новим образом треба трохи більше працювати ", – прокоментував Великий.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, ведучий Остапчук, розвеселив мережу пародією на дівчат за кермом.