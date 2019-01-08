Український фотограф показала фото ''порно-коханки'' Трампа для Playboy

Український фотограф Саша Самсонова, відома співпрацею з моделями родини Кардаш'ян, показала в Instagram пікантні фотографії порнозірки Стефані Кліффорд (Стормі Деніелс) для журналу Playboy.

Деніелс, яка стверджує, що мала інтимний зв'язок із президентом США Дональдом Трампом, прикрасить перший випуск чоловічого глянцю у 2019 році.

Ефектна блондинка продемонструвала на камеру пишні груди, пікантності знімкам додало її прозоре вбрання, надіте на голе тіло.

Фотографії Самсонової зібрали в соцмережі більше 20 тис. лайків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Стормі Деніелс запевняє, що мала інтимний зв'язок з американським президентом Дональдом Трампом, як тільки він одружився на Меланії Трамп. Деніелс згодом нібито отримала $130 тисяч за обіцянку мовчати, але не стримала її.

Пізніше стало відомо, що Трамп навіть погрожував порноактрисі через її бажання розповісти про сексуальний зв'язок із ним. Він нібито посилав до неї сторонніх чоловіків, які погрожували фізичною розправою.