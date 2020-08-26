Український додаток вийшов на перше місце в американському AppStore

Український додаток Reface App, який змінює обличчя на фото та відео, вийшов на перше місце в американському AppStore у категорії "Розваги".

Про це у Facebook написав СРО RefaceAI Іван Алцибєєв. За його словами, українським розробникам вдалося обійти за популярністю TikTok, Netflix, Hulu та Disney. Reface також посів друге місце в категорії всіх безкоштовних додатків в американському AppStore.

"Посунути Netflix, YouTube і TikTok на найконкурентнішому ринку світу, сидячи на Воздвиженці (мікрорайон Києва. – Ред.)! Дотепер складно повірити. Дуже пишаюся командою!" – написав Алцибєєв.

Український додаток за популярністю обігнав TikTok і Netflix Скриншот

Відзначимо, що Reface є одним із проєктів українського стартапу RefaceAI, який заснували Роман Могильний, Олесь Петрів і Ярослав Бойко в 2011 році. За кількістю завантажень додаток перетнув позначку в 27 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська модель із 13-м розміром грудей і власниця титулу "Найбільші натуральні груди України" Міла Кузнєцова перевтілилася в співака Олега Винника за допомогою додатку Reface.