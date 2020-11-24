Український дизайнер і засновник Lviv Fashion Week загинув у ДТП

Відомий український дизайнер, засновник і куратор львівського тижня моди Lviv Fashion Week Петро Нестеренко-Ланько загинув у ДТП. Йому було 37 років.

Про це повідомили його колеги у Facebook. За інформацією пресслужби поліції Львівської області, аварія сталася ввечері 23 листопада на трасі Львів – Шегині в районі села Бартатів Городоцького району.

Нестеренко-Ланько переходив дорогу на пішохідному переході, його збила машина, яка рухалася на швидкості. Потерпілий помер до приїзду швидкої.

Український дизайнер Нестеренко-Ланько загинув у ДТП. Facebook Влада Зварича

Уточнюється, що ДТП відбулося на добре освітленій ділянці дороги. Молодого водія Nissan затримали. З якої причини власник авто не помітив пішохода на дорозі – поки невідомо.

Петро Нестеренко-Ланько загинув в ДТП. Facebook

Відзначимо, Петро Нестеренко-Ланько народився у Львові 20 квітня 1983. Закінчив Львівський ліцей побутового обслуговування, Львівську академію мистецтв. Стати дизайнером вирішив в 12 років, після того, як тато привів його в Академію мистецтв на захист дипломної роботи дизайнерки Роксолани Богуцької.

Петро Нестеренко-Ланько загинув в ДТП. Facebook

Свою першу арт-колекцію "Пори року" майбутній дизайнер зробив, навчаючись в ліцеї – це був одяг, створений з пивних кришок. Є автором колекцій "Оберіг", "Бонжур-десерт", "Забута поезія" та інших.

Петро Нестеренко-Ланько загинув в ДТП. Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада помер знаменитий режисер, народний артист України Роман Віктюк, який народився у Львові. Його поховали на Личаківському кладовищі в понеділок, 23 листопада.