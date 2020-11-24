Український дизайнер і засновник Lviv Fashion Week загинув у ДТП

Відомий український дизайнер, засновник і куратор львівського тижня моди Lviv Fashion Week Петро Нестеренко-Ланько загинув у ДТП. Йому було 37 років.

Про це повідомили його колеги у Facebook. За інформацією пресслужби поліції Львівської області, аварія сталася ввечері 23 листопада на трасі Львів – Шегині в районі села Бартатів Городоцького району.

Нестеренко-Ланько переходив дорогу на пішохідному переході, його збила машина, яка рухалася на швидкості. Потерпілий помер до приїзду швидкої.

Уточнюється, що ДТП відбулося на добре освітленій ділянці дороги. Молодого водія Nissan затримали. З якої причини власник авто не помітив пішохода на дорозі – поки невідомо.

Відзначимо, Петро Нестеренко-Ланько народився у Львові 20 квітня 1983. Закінчив Львівський ліцей побутового обслуговування, Львівську академію мистецтв. Стати дизайнером вирішив в 12 років, після того, як тато привів його в Академію мистецтв на захист дипломної роботи дизайнерки Роксолани Богуцької.

Свою першу арт-колекцію "Пори року" майбутній дизайнер зробив, навчаючись в ліцеї – це був одяг, створений з пивних кришок. Є автором колекцій "Оберіг", "Бонжур-десерт", "Забута поезія" та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада помер знаменитий режисер, народний артист України Роман Віктюк, який народився у Львові. Його поховали на Личаківському кладовищі в понеділок, 23 листопада.