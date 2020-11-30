Український актор Модзелевський помер від коронавіруса

У Києві від коронавірусу помер український актор театру і кіно Олег Модзелевський. Йому було 66 років.

Про це написав на особистій сторінці в Facebook фотограф Сергій Рижков, який підтримував з Модзелевським дружні стосунки.

"З великим сумом повідомляю, що COVID-19 забрав життя актора і режисера Олега Модзелевського", – повідомив він.

Олег Модзелевський помер від коронавірусу. Facebook Сергія Рижкова

Відзначимо, Олег Модзелевський народився в 1954 році. Він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. З 2007 року був актором Театру сатири при центрі творчих ініціатив Києва.

Артист також знімався в російських і українських багатосерійних фільмах, він часто грав священнослужителів. Так, він зіграв священиків в серіалах "Порох і дріб", "Я подарую тобі світанок", а також ченця в фільмі "Биття серця". Також він виконував ролі в п'ятому сезоні популярного серіалу "Повернення Мухтара", стрічках "Сільський роман", "Міський пейзаж" та інших.

Модзелевський в серіалі "Порох і дріб". Кинопоиск

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