Українські зірки зняли патріотичне відео в підтримку Білорусі: в мережі ажіотаж

Олена Кордунова Люди 16:46, 19.08.2020

Рок-гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" разом з українськими артистами зняв кліп на патріотичний трек "Героям", таким чином підтримавши громадян Білорусі, які виходять на протести проти диктатури Олександра Лукашенка.

Пісню "Героям" разом з "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" заспівали також Олег Собчук (гурт "СКАЙ"), Іван Леньо і Сергій Соловйов (гурт Kozak System) і Артур Данієлян. Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

"Цей трек – підтримка для українських воїнів і людей, які протестують зараз в Білорусі. Для всіх незламних і сильних духом", – йдеться в описі кліпу.

Українські рокери записали потужний трек на підтримку Білорусі
YouTube (скріншот відео)
Українські артисти підтримали білорусів
YouTube (скріншот відео)

Музиканти зазначили, що зйомки кліпу проходили на даху найвищої будівлі в Києві, а текст пісні частково був перекладений також і на білоруську мову. Режисером кліпу є Артем Григорян. Автор тексту і музики – Сергій Танчинець.

Лідер "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець
YouTube (скріншот відео)
Українські музиканти записали трек на підтримку білорусам
YouTube (скріншот відео)

Відзначимо, в відео також знялися багато українських знаменитостей, серед яких – шоумен Сергій Притула, режисер і письменник, колишній політв'язень Олег Сенцов, стронгмен Василь Вірастюк, режисер Ахтем Сейтаблаєв, ведучий Сергій Кузін і багато інших.

Ахтем Сейтаблаєв підтримав білорусів
YouTube (скріншот відео)
Олег Собчук в коіпу "Героям"
YouTube (скріншот відео)
Притула підтримав білорусів
YouTube (скріншот відео)
Олег Сенцов знявся в кліпі
YouTube (скріншот відео)
Вірастюк знявся в кліпі "Героям"
YouTube (скріншот відео)
Артисти підтримали білорусів
YouTube (скріншот відео)
Українці записали трек про протести в Білорусі
YouTube (скріншот відео)

Після презентації кліпу в мережі виник ажіотаж серед користувачів. У коментарях вони висловили захоплення на адресу музикантів, багато з них також вказали, що пісня довела їх до "мурашок і сліз". Примітно, що на кліп відреагували також і білоруси – вони подякували українцям за підтримку.

"Тільки українці можуть так по-справжньому підтримувати народ, який так підло обманювали багато років. Ми пройшли все це! Нам це знайомо. Білорусь, боріться поборете, Україна з вами", – відзначили користувачі.

"Пісня вивернула душу! Я плачу від такої підтримки в сторону народу. Навіть в такий непростий час це дає надію і показує, що все не марно", – додали інші.

YouTube (скріншот відео)
YouTube (скріншот відео)
YouTube (скріншот відео)
YouTube (скріншот відео)
YouTube (скріншот відео)
YouTube (скріншот відео)
YouTube (скріншот відео)

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський комік, продюсер і музикант Семен Слєпаков емоційно звернувся до білоруського президента Олександра Лукашенка через протести в Білорусі і побиття демонстрантів. Його вірш викликав фурор в мережі.

Нагадаємо, легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.

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