МоваЯзык

Топтеми:

Українські зірки зняли патріотичне відео в підтримку Білорусі: в мережі ажіотаж

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
3,3 т.
Українські артисти публічно підтримали білорусів

Українські артисти публічно підтримали білорусів. колаж

Рок-гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" разом з українськими артистами зняв кліп на патріотичний трек "Героям", таким чином підтримавши громадян Білорусі, які виходять на протести проти диктатури Олександра Лукашенка.

Пісню "Героям" разом з "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" заспівали також Олег Собчук (гурт "СКАЙ"), Іван Леньо і Сергій Соловйов (гурт Kozak System) і Артур Данієлян. Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

"Цей трек – підтримка для українських воїнів і людей, які протестують зараз в Білорусі. Для всіх незламних і сильних духом", – йдеться в описі кліпу.

Українські рокери записали потужний трек на підтримку Білорусі

Українські рокери записали потужний трек на підтримку Білорусі YouTube (скріншот відео)

Українські артисти підтримали білорусів

Українські артисти підтримали білорусів YouTube (скріншот відео)

Музиканти зазначили, що зйомки кліпу проходили на даху найвищої будівлі в Києві, а текст пісні частково був перекладений також і на білоруську мову. Режисером кліпу є Артем Григорян. Автор тексту і музики – Сергій Танчинець.

Лідер "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець

Лідер "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець YouTube (скріншот відео)

Українські музиканти записали трек на підтримку білорусам

Українські музиканти записали трек на підтримку білорусам YouTube (скріншот відео)

Відзначимо, в відео також знялися багато українських знаменитостей, серед яких – шоумен Сергій Притула, режисер і письменник, колишній політв'язень Олег Сенцов, стронгмен Василь Вірастюк, режисер Ахтем Сейтаблаєв, ведучий Сергій Кузін і багато інших.

Ахтем Сейтаблаєв підтримав білорусів

Ахтем Сейтаблаєв підтримав білорусів YouTube (скріншот відео)

Олег Собчук в коіпу "Героям"

Олег Собчук в коіпу "Героям" YouTube (скріншот відео)

Притула підтримав білорусів

Притула підтримав білорусів YouTube (скріншот відео)

Олег Сенцов знявся в кліпі

Олег Сенцов знявся в кліпі YouTube (скріншот відео)

Вірастюк знявся в кліпі "Героям"

Вірастюк знявся в кліпі "Героям" YouTube (скріншот відео)

Артисти підтримали білорусів

Артисти підтримали білорусів YouTube (скріншот відео)

Українці записали трек про протести в Білорусі

Українці записали трек про протести в Білорусі YouTube (скріншот відео)

Після презентації кліпу в мережі виник ажіотаж серед користувачів. У коментарях вони висловили захоплення на адресу музикантів, багато з них також вказали, що пісня довела їх до "мурашок і сліз". Примітно, що на кліп відреагували також і білоруси – вони подякували українцям за підтримку.

"Тільки українці можуть так по-справжньому підтримувати народ, який так підло обманювали багато років. Ми пройшли все це! Нам це знайомо. Білорусь, боріться поборете, Україна з вами", – відзначили користувачі.

"Пісня вивернула душу! Я плачу від такої підтримки в сторону народу. Навіть в такий непростий час це дає надію і показує, що все не марно", – додали інші.

Українські зірки зняли патріотичне відео в підтримку Білорусі: в мережі ажіотаж

Українські зірки зняли патріотичне відео в підтримку Білорусі: в мережі ажіотаж YouTube (скріншот відео)

Українські зірки зняли патріотичне відео в підтримку Білорусі: в мережі ажіотаж

Українські зірки зняли патріотичне відео в підтримку Білорусі: в мережі ажіотаж YouTube (скріншот відео)

Українські зірки зняли патріотичне відео в підтримку Білорусі: в мережі ажіотаж

Українські зірки зняли патріотичне відео в підтримку Білорусі: в мережі ажіотаж YouTube (скріншот відео)

Українські зірки зняли патріотичне відео в підтримку Білорусі: в мережі ажіотаж

Українські зірки зняли патріотичне відео в підтримку Білорусі: в мережі ажіотаж YouTube (скріншот відео)

Українські зірки зняли патріотичне відео в підтримку Білорусі: в мережі ажіотаж

Українські зірки зняли патріотичне відео в підтримку Білорусі: в мережі ажіотаж YouTube (скріншот відео)

Українські зірки зняли патріотичне відео в підтримку Білорусі: в мережі ажіотаж

Українські зірки зняли патріотичне відео в підтримку Білорусі: в мережі ажіотаж YouTube (скріншот відео)

Українські зірки зняли патріотичне відео в підтримку Білорусі: в мережі ажіотаж

Українські зірки зняли патріотичне відео в підтримку Білорусі: в мережі ажіотаж YouTube (скріншот відео)

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський комік, продюсер і музикант Семен Слєпаков емоційно звернувся до білоруського президента Олександра Лукашенка через протести в Білорусі і побиття демонстрантів. Його вірш викликав фурор в мережі.

Нагадаємо, легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

УкраїнаПротести у Білорусімузикашоу-бизнеспротестОлег СенцовСергій ПритулаОлег СобчукІван Леньобез обмежень
Поділитися в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди