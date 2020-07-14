Українські зірки заспівають на одній сцені із забороненими СБУ Газмановим і Кіркоровим: де і хто буде

16 липня в місті Вітебськ (Білорусь) розпочнеться музичний фестиваль "Слов'янський базар-2020". У концертах, які триватимуть кілька днів, виступатимуть не тільки білоруські та російські артисти, але й українські.

Відповідний список опублікувало видання "Витебские вести". Так, у день відкриття фестивалю на білоруську сцену вийдуть такі українські артисти як Микола Гнатюк, Наталія Бучинська і Влад Ситник. Компанію їм у цей день, наприклад, складе російський співак Філіп Кіркоров, якому Службою безпеки України заборонений в'їзд у країну.

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18 липня фестиваль продовжиться гала-концертом майстрів мистецтв України. Анонсовані виступи таких зірок: Ірина Білик, Таїсія Повалій, Тіна Кароль, Павло Зібров, Володимир Данилець (дует "Кролики"), Микола Гнатюк, гурт Kazka та інші.

vitvesti.by

Фінальний концерт у рамках фестивалю планується на 19 липня. У ньому від України візьмуть участь згадана вище Тіна Кароль, Наталя Бучинська, Тимур Мірошниченко та інші. Компанію нашим зіркам у цей день складе, наприклад, російський співак Олег Газманов, якому також заборонений в'їзд в Україну. Нагадаємо, что у 2018 році він узяв участь у російському концерті, присвяченому даті окупації Криму.

vitvesti.by

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що скандальний телеканал "Інтер" 8 березня показав в ефірі концерт за участю заборонених в Україні зірок. Навіть більше, захід був присвячений російському олігархові Михайлу Гуцерієву.