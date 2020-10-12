Українські зірки закликали підтримати бранців Кремля. Приголомшливе відео

Українські знаменитості закликали підписати петицію на підтримку бранців Кремля. Автори заяви вимагають звільнити всіх політв'язнів в окупованому Криму та Росії, щоб захистити їхні життя.

Відповідний ролик опублікував на своїй сторінці у Facebook громадський діяч Ігор Козловський. У ньому знялися журналістка Яніна Соколова, режисер Ахтем Сеітаблаєв, актриса Римма Зюбіна, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, колишній політв'язень Олег Сенцов і багато інших (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це просто підпис, знаєш?

Для того, для кого це зовсім не просто.

Зроби не тому, що тебе попросили якісь балакучі голови.

Зроби це тому, що ти просто в силі", – наголосили знаменитості у відео.

Фагот знявся у відео в підтримку бранців Кремля. Скриншот

Сенцов знявся у відео в підтримку бранців Кремля. Скриншот

Зазначимо, нині петиція, автором якої є Центр громадських свобод, набрала 11 435 голосів із 15 000 потрібних. У заяві автори вимагають вжити невідкладних заходів щодо людей, яких Росія утримує як офіційно, так і через підконтрольні їй незаконні збройні формування на Донбасі. Підтримати петицію можна за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рок-гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" разом з українськими артистами зняв кліп на патріотичний трек "Героям", підтримавши так громадян Білорусі, які виходять на протести проти диктатури Олександра Лукашенка.