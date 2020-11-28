Українські зірки вшанували пам'ять жертв голодоморів: зворушливі звернення

У суботу, 28 листопада, проходить День пам'яті жертв голодоморів і репресій. В цю дату Україна вшановує пам'ять мільйонів людей, убитих голодом в XX столітті.

Вшановують загиблих і українські знаменитості, які в соціальних мережах згадали про трагедію і написали зворушливі звернення.

OBOZREVATEL опублікував пости українських зірок, які вшанували пам'ять жертв голодоморів: Олена Зеленська, Святослав Вакарчук, Джамала та інші знаменитості.

Так, однією з перших вшанувала пам'ять мільйонів людей, убитих голодом в XX столітті дружина президента України Володимира Зеленського, Олена.

"Кажуть, час лікує. Але не в цьому випадку. Роки, десятиліття і навіть століття не зможуть залікувати ті рани в серці України. Чи можливо, щоб в країні з родючою землею і працьовиті людьми від голоду померли мільйони?! Від штучного голоду, умисного знищення українського народу. Ми не можемо нічого виправити. Але можемо пам'ятати. І ніколи не дозволити цьому жаху повторитися ", – написала в Facebook дружина президента.

Олена Зеленська. Facebook Олени Зеленської

Також нагадав українцям про страшний геноцид музикант і соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Сталінський режим не зміг поставити українського селянина на коліна і тоді вирішив знищити його. А разом з ним – всю його сім'ю. Мільйони українців загинули за те, що хотіли бути господарями на своїй землі. Страшний геноцид залишив в нашій колективній пам'яті глибокий слід. І задача для кожного наступного покоління – не допустити трагедії. Ми ставимо сьогодні свічку не тільки в пам'ять про загиблих. Коли ми разом, коли ми пам'ятаємо історію, ніякий режим не страшний", – повідомив в Facebook артист.

Святослав Вакарчук. Facebook Святослава Вакарчука

Український гурт " Фіолет " повідомив в Facebook, що кожен українець повинен пам'ятати про Голодомор, і зобов'язаний не дозволити цьому жаху повторитися.

"Голодомор 1932-1933 рр. Маємо пам'ятати. Зобов'язані не повторити", – написав колектив на офіційній сторінці в соцмережі.

Група "Фіолет". Facebook групи "Фіолет"

Звернулася до укранців і співачка Джамала, яка закликала всіх запалити свічку в пам'ять про загиблих.

"Сьогодні о 16:00 запаліть свічку в пам'ять про мільйони людей, які були вбиті голодом. Вічна пам'ять!" – повідомила в Facebook артистка.

Джамала. Facebook Джамали

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні.