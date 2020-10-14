Українські зірки влаштували флешмоб привітань воїнів із Днем захисника

У середу, 14 жовтня, святкують День захисника України.

З нагоди свята українські знаменитості вирішили публічно привітати захисників України, опублікувавши на своїх сторінках в Instagram зворушливі привітання, підкріплені відповідними знімками.

OBOZREVATEL зібрав перші послання з теплими словами від українських артистів.

Павло Зібров

"Дорогі друзі, сьогодні з фото вас вітає 23-річний, безвусий Павло Зібров, який приймає присягу. Прийміть щирі вітання зі святами – Днем захисника України і Покрови Пресвятої Богородиці! Ці свята нерозривно пов'язані між собою, адже Божа Матір – це заступниця і покровителька наших козаків. Від щирого серця бажаю вам здоров'я і довголіття, бадьорості духу, радості та добра, мирного неба і благополуччя! Купайтеся в щасті і нехай Пресвята Богородиця завжди оберігає ваш дім!" – написав в Instagram співак.

Павло Зібров показав себе 23-річним без вусів.

Павло Зібров привітав воїнів з Днем захисника України.

Павло Зібров опублікував архівні фото.

Джамала

"За часів, коли майже нічого не зрозуміло в цьому світі. Революції, війни, пандемія. Як вижити в такому хаосі? Як зберегти себе і свою сім'ю? Любити. Поважати. Дотримуватися правил і кордонів. Прощати. І захищати свою сім'ю, свій дім, свою країну! З Днем захисника України! Зі святом вас, хлопці, чоловіки і жінки! Здоров'я, миру, розуміння!" – зворушливо привітала артистка.

Джамала опублікувала сімейне фото і зворушливо привітала зі святом.

Марина Боржемська

"Дорогі, вітаю вас з Днем захисника України. Сьогодні до того ж велике свято –Покрова Пресвятої Богородиці. Кажуть, саме відсьогодні починається сезон весіль і вінчань. Нехай небеса бережуть всі союзи і дають мир і добро в кожну оселю. Також сьогодні не можна з'ясовувати стосунки, кричати, прибирати, шити і займатися великими роботами. Приділіть час близьким і своїй сім'ї. Приготуйте смачне частування на вечерю, за якою зможуть зібратися всі близькі і прекрасно провести час разом. Усім гарного вихідного і божих щедрот", – поділилася у фотоблозі телезірка.

Марина Боржемська написала зворушливий пост.

Дзідзьо

"Хочу привітати зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, яка захищає всіх, хто про це просить. У цей день ми святкуємо створення Української повстанської армії (УПА), відзначаємо День українського козацтва, а вже сьомий рік – День захисника України! Тому, хлопці, будьте здорові і дякуємо нашому світу", – приєднався до привітань музикант.

Дзідзьо приєднався до привітань з Днем захисника України.

Злата Огневич

"Вітаю з Днем захисника України! Ціную і дякую за все, що робите для нашої країни!" – коротко привітала зі святом співачка.

Злата Огневич коротко привітала зі святом.

Анастасія Приходько

"Сьогодні дуже світлий день. Дуже символічно, що саме у свято Покрови Пресвятої Богородиці ми відзначаємо і вітаємо наших захисників України. Дай Бог нам всім миру. Нехай небо буде добрим до тих, хто зараз стоїть за Україну не тільки на кордоні, але і в душі. Божих щедрот, благословення і благополуччя в кожен будинок і в кожну родину! Любові нам всім, тепла, добра і затишку. Сьогодні для мене – не просто вихідний день. Це справжнє світле свято і можливість побути з коханими, поспілкуватися, приготувати смачну вечерю і провести час разом. Нехай ця можливість буде у кожної родини! Всіх міцно обіймаю! Бути Добру", – написала в Instagram зірка.

Анастасія Приходько зворушливо привітала з Днем захисника України.

Анна Саліванчук

"Дорогі захисники України! Ви довели, що є гідними нащадками українського козацтва. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, незламного духу і мирного неба! Також сердечно вітаю всіх з особливим Днем для України – святом Пресвятої Покрови – єдиним релігійним святом, яке є одночасно національно патріотичним і державним. Бажаю всім нам козацьких вчинків, перемог і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою свободу і незалежність буде неодмінною рисою українців! Зі святами вас!" – підписала фото акторка.

Анна Саліванчук написала зворушливий пост в Instagram.

Володимир Остапчук

"Бути захисником. Завжди. Зі святом!" – підписав фото з донькою ведучий.

Володимир Остапчук з дочкою привітали зі святом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських отримала іменну зірку на Алеї слави: хто з артистів привітав співачку.