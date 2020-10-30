Українські зірки висловилися про скандальне рішення КСУ і вийшли на мітинг

Українські зірки масово відреагували на скандальне рішення Конституційного суду про скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення чиновників.

Так, у своїх соцмережах вони висловилися проти рішення про знищення електронного декларування посадових осіб. Крім того, деякі з них приєдналися до акції протесту, яка пройшла в п'ятницю, 30 жовтня, під будівлею КС України (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

Шоумен і кандидат на посаду мера Києва від партії "Голос" Сергій Притула приєднався до мітингу і висловив невдоволення не тільки щодо рішення Конституційного суду, а й дій влади. Він також зазначив, що вся ця ситуація "паралізувала" систему місцевих виборів.

Сергій Притула на протесті під будівлею КСУ Facebook-акаунт Сергія Притули

"Своїм рішенням про знищення електронного декларування судді відкинули Україну на кілька років назад. Більше того, вони паралізували систему виборів. Новообрані депутати не можуть приступити до виконання своїх обов'язків, поки не пройдуть антикорупційну спецперевірку... Президент Зеленський тепер вдає, що він дуже стурбований, і намагається ще більше поглибити кризу явними антиконституційними рішеннями. Так, він у патовій ситуації. Законного правильного виходу з цієї ситуації майже немає. Судді КС фактично є недоторканними. І ситуація, яку ми маємо зараз – це наслідок роботи багатьох поколінь президентів і парламентарів, які з самого початку Незалежності будували систему "під себе". Тому ми сьогодні на вулиці. під судом. Щоб показати, що нам набридло. ми не хочемо і не будемо далі терпіти", – заявив Притула.

Facebook-акаунт Сергія Притули

У свою чергу фронтмен гурту "Океан Ельзи" і політичний діяч Святослав Вакарчук приєднався до критики главою фракції "Голос" Сергієм Рахманіним законопроєкту президента України Володимира Зеленського про припинення повноважень КСУ. До речі, Вакарчук також прийшов на акцію протесту, яка проходила під будівлею суду.

Twitter-акаунт Golub

"Глава фракції "Голос" Сергій Рахманін висловився про ситуацію навколо горезвісного рішення Конституційного суду. Краще і не скажеш: "Рішення Конституційного суду не витримує критики. Президентська ініціатива – теж. Якщо можна розпустити КС законом, тоді можна скасувати результати президентських виборів рішенням ЖЕКу. Для того, щоб світ не дивувався рішенням наших судів, треба було навести порядок в системі. Зокрема, створити нормальні Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Що було обіцяно, але не зроблено... Безкарність перемагається невідворотністю покарання", – привів слова Рахманіна Вакарчук.

Facebook-акаунт Святослава Вакарчува

Український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк також висловився про ситуацію навколо скандального рішення Конституційного суду.

"Потроху стаємо фахівцями у конституційному праві, бо вірусологія вже надоїла", – написав він.

Facebook-аккаунт Ігоря Кондратюка

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