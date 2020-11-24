Українські зірки об'єдналися проти насильства над жінками: опубліковано зворушливе відео

Софія Ковнір Люди 17:53, 24.11.2020

Популярні українські знаменитості записали зворушливий ролик до Всесвітнього дня боротьби проти насильства над жінками, який відзначають 25 листопада.

Відповідне відео опублікувала телеведуча Маша Єфросиніна на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

"Особисто я хочу сказати вам, що останні кілька років ми з вами вивели цю тему з громадської сліпоглухонімоти настільки, що можемо відчути результат: створюються організації, тему піднімає преса, будуються притулки! А, головне, жінки поступово перестають боятися визнавати, що терпіли насильство і знаходять в собі сміливість просити про допомогу, розривати це складне та задушливе коло... Цей ролик неймовірний тому доказ. З "неіснуючої" теми насильство над жінками в нашій країні перетворилося в кричущу!!! Тому що цифри страшні, і роботи, щоб їх зменшити, багато", – написала ведуча.

Популярні українські знаменитості записали зворушливий ролик
Скриншот

Крім того, до запису ролика приєдналися такі відомі артисти як Діма Монатік, Оля Полякова, Юлія Саніна, ALYOSHA і Тарас Тополя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Остапчук, який одружився вдруге, опублікував романтичне відео зі своєю новоспеченою дружиною Христиною Горняк.

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