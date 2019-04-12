МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Українські зірки масово заявилися на гала-вечерю музпреміі в РФ: хто там був

579Читати матеріал російською

У середу, 10 квітня, в Москві відбулася гала-вечеря, в рамках якої були оголошені номінанти престижної російської музичної "Премии МУЗ-ТВ 2019. Музыка объединяет". Серед претендентів є українські артисти.

Зазначимо, що співачки Світлана Лобода, Анна Сєдокова і Йолка (справжнє ім'я Єлизавета Іванців) не тільки потрапили в номінацію, а й погуляли на вечірці. Знімки були опубліковані в мережі.

Так, Лобода з'явилася на заході в шкіряних штанах, яскравій шифоновій блузі, поверх якої накинула білий жакет. На вечірці артистка була помічена в компанії російського поп-співака Філіпа Кіркорова і продюсера Йосипа Пригожина.

Українські зірки масово заявилися на гала-вечерю музпреміі в РФ: хто там був

Світлана Лобода

Фото: instagram/muztv

Українські зірки масово заявилися на гала-вечерю музпреміі в РФ: хто там був

Світлана Лобода, Філіп Кіркоров, Йосип Пригожин і Арман Давлетяров

Фото: instagram/muztv

Сєдокова з'явилася на святі в відвертій сукні зі звіриним принтом. Вона весь вечір не відходила від свого російського колеги і партнера по дуету з хітом "Шантарам", Алекса Свіка. Артисти весь час обнімалися і мило розмовляли.

Новини
Путін нагородив орденом народного артиста України: на зірку посипалися погрози
Українські зірки масово заявилися на гала-вечерю музпреміі в РФ: хто там був

Анна Сєдокова

Фото: instagram/muztv

Українські зірки масово заявилися на гала-вечерю музпреміі в РФ: хто там був

Анна Сєдокова, Алекс Свік і Джиган

Фото: instagram/muztv

Українські зірки масово заявилися на гала-вечерю музпреміі в РФ: хто там був

Анна Сєдокова, Алекс Свік і Джиган

Фото: instagram/annasedokova

Серед зіркових гостей можна було побачити і співачку Йолку. Вона натякнула шанувальникам, що навіть потрапила в номінацію і закликала слухачів голосувати за неї.

Українські зірки масово заявилися на гала-вечерю музпреміі в РФ: хто там був

Йолка

Фото: instagram/muztv

"Тільки що на гала-вечері МУЗ-ТВ оголосили номінантів премії. Там десь і ваша співачка трапилася. Ні на що не натякаю, просто спасибі вам", — написала Йолка у своєму Instagram-акаунті.

Українські зірки масово заявилися на гала-вечерю музпреміі в РФ: хто там був

Йолка

Фото: instagram/elkasinger

У 2019 премія буде вручена в чотирнадцяти категоріях. За перемогу в номінації "Найкращий виконавець" з російськими зірками побореться і українець Макс Барських. На нагороду "Найкраща виконавиця" претендують відразу три українки — Лобода, Ані Лорак та Віра Брежнєва.

Українські зірки масово заявилися на гала-вечерю музпреміі в РФ: хто там був

Фото: instagram/muztv

Українські зірки масово заявилися на гала-вечерю музпреміі в РФ: хто там був

Фото: instagram/muztv

У список номінантів категорії "Найкраща пісня" увійшли треки Kazka — "Плакала", Лобода — Superstar, Макс Барських — "Берега". Група "Время и Стекло" заявлена в категорії "Найкраща група".

Українські зірки масово заявилися на гала-вечерю музпреміі в РФ: хто там був

Фото: instagram/muztv

Українські зірки масово заявилися на гала-вечерю музпреміі в РФ: хто там був

Фото: instagram/muztv

"Найкращим дуетом" в цьому році в Росії можуть стати MONATIK і Надя Дорофєєва ("Глубоко"). У категорії "Найкраще жіноче відео" тарілку може отримати Анна Сєдокова за свій кліп "Шантарам". У номінації також потрапили MARUV і Alekseev.

Українські зірки масово заявилися на гала-вечерю музпреміі в РФ: хто там був

Фото: instagram/muztv

Українські зірки масово заявилися на гала-вечерю музпреміі в РФ: хто там був

Фото: instagram/muztv

Церемонія вручення російської "Премії МУЗ-ТВ 2019. Музика об'єднує" відбудеться 7 червня в Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські зірки Ані Лорак, Світлана Лобода, Alekseev, а також переможниця українського Нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV, яка в підсумку відмовилася їхати на конкурс, отримали нагороди музичної премії ZD AWARDS-2019 в РФ.

Не знаєш, хто чоловік Каменської? Читай в нашому Instagram!

Особи
Світлана ЛободаАнна Сєдоковаялинка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки