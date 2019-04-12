Українські зірки масово заявилися на гала-вечерю музпреміі в РФ: хто там був

У середу, 10 квітня, в Москві відбулася гала-вечеря, в рамках якої були оголошені номінанти престижної російської музичної "Премии МУЗ-ТВ 2019. Музыка объединяет". Серед претендентів є українські артисти.

Зазначимо, що співачки Світлана Лобода, Анна Сєдокова і Йолка (справжнє ім'я Єлизавета Іванців) не тільки потрапили в номінацію, а й погуляли на вечірці. Знімки були опубліковані в мережі.

Так, Лобода з'явилася на заході в шкіряних штанах, яскравій шифоновій блузі, поверх якої накинула білий жакет. На вечірці артистка була помічена в компанії російського поп-співака Філіпа Кіркорова і продюсера Йосипа Пригожина.

Світлана Лобода Фото: instagram/muztv

Світлана Лобода, Філіп Кіркоров, Йосип Пригожин і Арман Давлетяров Фото: instagram/muztv

Сєдокова з'явилася на святі в відвертій сукні зі звіриним принтом. Вона весь вечір не відходила від свого російського колеги і партнера по дуету з хітом "Шантарам", Алекса Свіка. Артисти весь час обнімалися і мило розмовляли.

Анна Сєдокова Фото: instagram/muztv

Анна Сєдокова, Алекс Свік і Джиган Фото: instagram/muztv

Анна Сєдокова, Алекс Свік і Джиган Фото: instagram/annasedokova

Серед зіркових гостей можна було побачити і співачку Йолку. Вона натякнула шанувальникам, що навіть потрапила в номінацію і закликала слухачів голосувати за неї.

Йолка Фото: instagram/muztv

"Тільки що на гала-вечері МУЗ-ТВ оголосили номінантів премії. Там десь і ваша співачка трапилася. Ні на що не натякаю, просто спасибі вам", — написала Йолка у своєму Instagram-акаунті.

Йолка Фото: instagram/elkasinger

У 2019 премія буде вручена в чотирнадцяти категоріях. За перемогу в номінації "Найкращий виконавець" з російськими зірками побореться і українець Макс Барських. На нагороду "Найкраща виконавиця" претендують відразу три українки — Лобода, Ані Лорак та Віра Брежнєва.

Фото: instagram/muztv

Фото: instagram/muztv

У список номінантів категорії "Найкраща пісня" увійшли треки Kazka — "Плакала", Лобода — Superstar, Макс Барських — "Берега". Група "Время и Стекло" заявлена в категорії "Найкраща група".

Фото: instagram/muztv

Фото: instagram/muztv

"Найкращим дуетом" в цьому році в Росії можуть стати MONATIK і Надя Дорофєєва ("Глубоко"). У категорії "Найкраще жіноче відео" тарілку може отримати Анна Сєдокова за свій кліп "Шантарам". У номінації також потрапили MARUV і Alekseev.

Фото: instagram/muztv

Фото: instagram/muztv

Церемонія вручення російської "Премії МУЗ-ТВ 2019. Музика об'єднує" відбудеться 7 червня в Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські зірки Ані Лорак, Світлана Лобода, Alekseev, а також переможниця українського Нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV, яка в підсумку відмовилася їхати на конкурс, отримали нагороди музичної премії ZD AWARDS-2019 в РФ.

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