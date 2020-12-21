Українські міністри позмагаються в приготуванні борщу: кулінарний батл транслюватимуть онлайн

Юля Ухіна Люди 15:11, 21.12.2020 Оновлено: 15:48, 21.12.2020

У Міністерстві культури та інформаційної політики розповіли, що серед членів українського уряду проведуть змагання з приготування борщу.

Про це повідомляє пресслужба Мінкульту на офіційній сторінці в Facebook. Цей марафон під назвою "Культура і традиція приготування українського борщу" проведуть 22 грудня.

Учасники змагання: віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, міністр юстиції України Денис Малюська, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Роман Абрамовський та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Ольга Стефанішина та Олександр Ткаченко

Зокрема, 22 грудня з 17:30 до 18:30 п'ятеро міністрів українського уряду в прямому ефірі позмагаються в приготуванні борщу. Рецептуру для учасників, розподіл на команди й переможне перше місце визначить шеф-кухар Євген Клопотенко. Транслювати кулінарний батл буде Мінкульт на своїй сторінці в Facebook.

Євген Клопотенко
Instagram Євгена Клопотенка
Facebook-акаунт Міністерства культури та інформаційної політики України

Зазначимо, що в жовтні експертна рада рекомендувала Мінкультури України ввести в Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини "Культуру приготування українського борщу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко похизувалась власноруч приготованим українським борщем.

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