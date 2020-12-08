Українські актори Цимбалюк і Трегубова знялися в провокаційному кліпі "Ленінграду". Відео

Українські актори Тарас Цимбалюк і Дарина Трегубова стали головними героями в новому кліпі російського гурту "Ленінград" на пісню "Миг".

Режисером відео став Леонід Колосовський, який вже раніше працював з групою. Він також зняв для колективу кліп на пісню i_ $uss, який пізніше був номінований на престижну європейську премію Berlin Video Music Awards 2020. Нове відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У кліпі російського гурту також знялися українські актриси Ольга Голдіс і Вікторія Варлей. Ролик, ймовірно, сворювався у Києві. Чому колектив з РФ вибрав для виконання головних ролей українських артистів – невідомо.

За сценарієм, на світському рауті дві "дами під 40", ролі яких виконали Дар'я Трегубова та Ольга Голдіс, ведуть боротьбу за увагу одного чоловіка. Персонаж Тараса Цимбалюка – завидний холостяк на ім'я Роман – фліртує з обома.

Коли жінки зустрічаються в убиральні, вони влаштовують жорстку бійку. В результаті жодна з них не в змозі повернутися в зал і чоловік "дістається" третій дівчині.

Мета відеокліпу – висміяти категорію жінок, які, не бажаючи помічати свого віку, зловживають пластичними операціями і потім починають "полювання" на молодих кавалерів.

Примітно, що лідером колективу "Ленінград" є скандальний співак Сергій Шнуров – він відвідував окупований півострів Крим і з 2016 року внесений до бази "Миротворець".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2020 році Тарас Цимбалюк став учасником популярного телепроєкту "Танці з зірками" і вже після перших випусків здобув статусу секс-символу шоу. Про його участь у танцювальному проєкті – читайте в ексклюзивному інтерв'ю.