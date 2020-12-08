Українські актори Цимбалюк і Трегубова знялися в провокаційному кліпі "Ленінграду". Відео

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
2,5 т.
Тарас Цимбалюк і Дарина Трегубова в кліпі 'Мить'

Українські актори Тарас Цимбалюк і Дарина Трегубова стали головними героями в новому кліпі російського гурту "Ленінград" на пісню "Миг".

Режисером відео став Леонід Колосовський, який вже раніше працював з групою. Він також зняв для колективу кліп на пісню i_ $uss, який пізніше був номінований на престижну європейську премію Berlin Video Music Awards 2020. Нове відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Цимбалюк і Трегубова знялися в кліпі "Ленінграду".
Цимбалюк зіграв мачо в кліпі "Ленінграду".

У кліпі російського гурту також знялися українські актриси Ольга Голдіс і Вікторія Варлей. Ролик, ймовірно, сворювався у Києві. Чому колектив з РФ вибрав для виконання головних ролей українських артистів – невідомо.

Дар'я Трегубова та Ольга Голдіс в кліпі.
Цимбалюк і Варлей знялися в кліпі "Миг" гурту "Ленінград".
Про що кліп "Миг"

За сценарієм, на світському рауті дві "дами під 40", ролі яких виконали Дар'я Трегубова та Ольга Голдіс, ведуть боротьбу за увагу одного чоловіка. Персонаж Тараса Цимбалюка – завидний холостяк на ім'я Роман – фліртує з обома.

Кадр з кліпу "Миг" гурту "Ленінград".

Коли жінки зустрічаються в убиральні, вони влаштовують жорстку бійку. В результаті жодна з них не в змозі повернутися в зал і чоловік "дістається" третій дівчині.

Мета відеокліпу – висміяти категорію жінок, які, не бажаючи помічати свого віку, зловживають пластичними операціями і потім починають "полювання" на молодих кавалерів.

Кадр з кліпу "Миг".
Кадр з кліпу "Миг" гурту "Ленінград".
Дарина Трегубова і Тарас Цимбалюк в кліпі "Миг" гурту "Ленінград".

Примітно, що лідером колективу "Ленінград" є скандальний співак Сергій Шнуров – він відвідував окупований півострів Крим і з 2016 року внесений до бази "Миротворець".

Шнуров занесений в базу "Миротворця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2020 році Тарас Цимбалюк став учасником популярного телепроєкту "Танці з зірками" і вже після перших випусків здобув статусу секс-символу шоу. Про його участь у танцювальному проєкті – читайте в ексклюзивному інтерв'ю.

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