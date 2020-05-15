Українське видавництво переплутало Кобилянську з Марком Вовчком у підручнику: у мережі скандал

Анна Міхно люди 13:08, 15.05.2020 Оновлено: 14:05, 15.05.2020

Українське видавництво, яке спеціалізується на навчальній літературі, переплутало відомих письменниць: книга творів Ольги Кобилянської була випущена з портретом Марка Вовчка.

На помилку звернула увагу українська письменниця Оксана Забужко на своїй сторінці в Facebook.

Ольга Кобилянська й Марко Вовчок

"Не можу не поділитися надісланою картинкою. І прошу допомоги залу, тому що у мене подих перехопило. Я не знаю такого видавництва – "Центр навчальної літератури", але, судячи з їхнього сайту, видають вони "підручники й посібники" на замовлення української держави, аж гай гуде, і ми з вами за це платимо. У мене до вас важливе питання: впізнали тьотю чи ні?" – написала Забужко.

Користувачів у коментарях обурила така помилка видавництва.

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