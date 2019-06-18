Українська знаменитість викликала ажіотаж "голим" фото у ванній

Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська розбурхала мережу пікантним знімком.

Оголена виконавиця позувала у ванній з піною, а фотографію опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Знов не гріє літо, і вино з бокалу. Виливаю в море, бо давно не п‘ю. Я тобі дзвонила, я тобі мовчала. Але штормить знову, Baby, I love you", – написала вона слова з пісні.

Знімок Цибульської викликав ажіотаж в мережі. Шанувальники в коментарях написали, що поважають її творчість. Однак не всім сподобалося, що вона позувала оголеною.

"Оля, ти що тут робиш", "Слабо голою показати", "Це що, нова мода, в шоу, вашому бізнесі? Зніматися голими? Нагими вже старо сказати", "Що у вас з очима, таке відчуття що вас сфотографували раптово", – написали в мережі.

Ольга Цибульська Instagram @ cybulskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Цибульська серйозно постраждала від рук шахраїв – у неї викрали автомобіль.

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