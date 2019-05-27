Українська зірка, яка втекла в Москву, похвалилася новими нагородами від РФ

Українська співачка Світлана Лобода отримала чергові російські нагороди. Скандальна артистка, яка живе і працює в РФ, була відзначена телеканалом RU.TV, як найкраща співачка року, а також судді нагородили її саундтрек "Лети" для фільму "Гоголь. Вій".

Артистка похвалилася досягненнями в своєму Instagram. На фото співачка сидить, широко розставивши ноги, тримає премії-статуетки на колінах.

Hochu.ua Світлана Лобода

Зазначимо, що користувачі мережі розкритикували вбрання Лободи.

"Жах", "Таке відчуття, що "косить" під Мадонну", "Яке воно страшне", "Жах, трансформер", "Це волосся жахливе", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська зірка Світлана Лобода показала шанувальникам вульгарне відео. Так, артистка з'явилася на кадрах в досить відвертому вбранні, що демонструє її тіло. Також знімався і її балет, а на роликах видно батоги і деякі атрибути в стилі БДСМ.

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