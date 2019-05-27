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Українська зірка, яка втекла в Москву, похвалилася новими нагородами від РФ

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Українська співачка Світлана Лобода отримала чергові російські нагороди. Скандальна артистка, яка живе і працює в РФ, була відзначена телеканалом RU.TV, як найкраща співачка року, а також судді нагородили її саундтрек "Лети" для фільму "Гоголь. Вій".

Артистка похвалилася досягненнями в своєму Instagram. На фото співачка сидить, широко розставивши ноги, тримає премії-статуетки на колінах.

Hochu.ua

Hochu.ua

Світлана Лобода

❤️

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Новини
"Космос!" Напівгола зірка російських серіалів похвалилася ідеальним тілом

Зазначимо, що користувачі мережі розкритикували вбрання Лободи.

"Жах", "Таке відчуття, що "косить" під Мадонну", "Яке воно страшне", "Жах, трансформер", "Це волосся жахливе", - пишуть в мережі.

Українська зірка, яка втекла в Москву, похвалилася новими нагородами від РФ
Українська зірка, яка втекла в Москву, похвалилася новими нагородами від РФ
Українська зірка, яка втекла в Москву, похвалилася новими нагородами від РФ
Українська зірка, яка втекла в Москву, похвалилася новими нагородами від РФ
Українська зірка, яка втекла в Москву, похвалилася новими нагородами від РФ
Українська зірка, яка втекла в Москву, похвалилася новими нагородами від РФ
Українська зірка, яка втекла в Москву, похвалилася новими нагородами від РФ
Українська зірка, яка втекла в Москву, похвалилася новими нагородами від РФ

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська зірка Світлана Лобода показала шанувальникам вульгарне відео. Так, артистка з'явилася на кадрах в досить відвертому вбранні, що демонструє її тіло. Також знімався і її балет, а на роликах видно батоги і деякі атрибути в стилі БДСМ.

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Особа
Світлана Лобода (LOBODA)
Місце
РосіяМосква
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Guðannar Vindur
Guðannar Vindur
розщеперилася, сцучка, лярва сіліконова
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