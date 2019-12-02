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2 грудня • оновлено в 22:13
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"Ревнував і жорстоко знущався": українська зірка відверто розповіла про колишнього чоловіка-тирана

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Відома українська актриса Олеся Жураковська приголомшила розповіддю про колишнього чоловіка-тирана.

Так, в інтерв'ю програмі "Світське життя" зірка поділилася, що в студентські руки вийшла заміж за бізнесмена-мусульманина, який згодом почав ревнувати й жорстоко знущався з неї. За словами Жураковської, вона не розуміє, навіщо вибирати яскраву жінку-актрису, щоб потім так поводитися (відео дивіться нижче).

Олеся Жураковська

Олеся Жураковська

Фото: syl.ru

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"Якщо людина ревнує і не може це контролювати, то це потім перетворюється на трагедію. Це дуже дивно, коли ти вибираєш собі яскраву жінку-актрису, а потім починаєш так поводитися..." – зазначила Олеся.

Також Жураковська додала, що токсичні стосунки тривали протягом п'яти років, після чого вона зважилася розірвати їх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський актор театру і кіно Марат Башаров, зірка картин "Кордон. Тайговий роман" і "Турецький гамбіт", жорстоко побив дружину Єлизавету.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Олеся Жураковська
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