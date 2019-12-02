"Ревнував і жорстоко знущався": українська зірка відверто розповіла про колишнього чоловіка-тирана

Відома українська актриса Олеся Жураковська приголомшила розповіддю про колишнього чоловіка-тирана.
Так, в інтерв'ю програмі "Світське життя" зірка поділилася, що в студентські руки вийшла заміж за бізнесмена-мусульманина, який згодом почав ревнувати й жорстоко знущався з неї. За словами Жураковської, вона не розуміє, навіщо вибирати яскраву жінку-актрису, щоб потім так поводитися (відео дивіться нижче).
Олеся Жураковська
Фото: syl.ru
"Якщо людина ревнує і не може це контролювати, то це потім перетворюється на трагедію. Це дуже дивно, коли ти вибираєш собі яскраву жінку-актрису, а потім починаєш так поводитися..." – зазначила Олеся.
Також Жураковська додала, що токсичні стосунки тривали протягом п'яти років, після чого вона зважилася розірвати їх.
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