"Ревнував і жорстоко знущався": українська зірка відверто розповіла про колишнього чоловіка-тирана

Відома українська актриса Олеся Жураковська приголомшила розповіддю про колишнього чоловіка-тирана.

Так, в інтерв'ю програмі "Світське життя" зірка поділилася, що в студентські руки вийшла заміж за бізнесмена-мусульманина, який згодом почав ревнувати й жорстоко знущався з неї. За словами Жураковської, вона не розуміє, навіщо вибирати яскраву жінку-актрису, щоб потім так поводитися (відео дивіться нижче).

Олеся Жураковська Фото: syl.ru

"Якщо людина ревнує і не може це контролювати, то це потім перетворюється на трагедію. Це дуже дивно, коли ти вибираєш собі яскраву жінку-актрису, а потім починаєш так поводитися..." – зазначила Олеся.

Також Жураковська додала, що токсичні стосунки тривали протягом п'яти років, після чого вона зважилася розірвати їх.

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