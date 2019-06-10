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Українська зірка, що втекла до Росії, збанкрутувала

5.8тЧитати матеріал російською

45-річну російську співачку українського походження Наташу Корольову збагнув крах в бізнесі.

Так, фітнес-клуб, в який зірка та її чоловік Сергій Глушко (Тарзан) вклали гроші, протримався всього три роки і збанкрутував кілька місяців тому. Про це повідомило видання Starhit.

Українська зірка, що втекла до Росії, збанкрутувала

Наташа Корольова і Сергій Глушко

Фото: instagram/koroleva__star

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Зазначається, що спортклуб знаходився в самому центрі Москви, на Смоленському бульварі. Глушко займався в ньому з клієнтами в індивідуальному порядку, частою відвідувачкою була і сама Королева, але це не допомогло.

"Ціна за оренду приміщення тут дуже висока. А охочих тренуватися у Тарзана було не так багато. Тому фітнес-клуб абсолютно не окупався", — розповіли нові власники точки.

Українська зірка, що втекла до Росії, збанкрутувала

Наташа Корольова і Сергій Глушко

Фото: starhit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наташа Корольова розповіла, що позбулася зубів через стрес. Також вона уточнила, що це все через шалений ритм життя.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашем Instagram!

Особи
Наташа КорольоваСергій Глушко (Тарзан)
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