Українська зірка, що втекла до Росії, збанкрутувала

45-річну російську співачку українського походження Наташу Корольову збагнув крах в бізнесі.

Так, фітнес-клуб, в який зірка та її чоловік Сергій Глушко (Тарзан) вклали гроші, протримався всього три роки і збанкрутував кілька місяців тому. Про це повідомило видання Starhit.

Наташа Корольова і Сергій Глушко Фото: instagram/koroleva__star

Зазначається, що спортклуб знаходився в самому центрі Москви, на Смоленському бульварі. Глушко займався в ньому з клієнтами в індивідуальному порядку, частою відвідувачкою була і сама Королева, але це не допомогло.

"Ціна за оренду приміщення тут дуже висока. А охочих тренуватися у Тарзана було не так багато. Тому фітнес-клуб абсолютно не окупався", — розповіли нові власники точки.

Наташа Корольова і Сергій Глушко Фото: starhit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наташа Корольова розповіла, що позбулася зубів через стрес. Також вона уточнила, що це все через шалений ритм життя.

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