Українська зірка, що втекла до Росії, збанкрутувала

45-річну російську співачку українського походження Наташу Корольову збагнув крах в бізнесі.
Так, фітнес-клуб, в який зірка та її чоловік Сергій Глушко (Тарзан) вклали гроші, протримався всього три роки і збанкрутував кілька місяців тому. Про це повідомило видання Starhit.
Наташа Корольова і Сергій Глушко
Фото: instagram/koroleva__star
Зазначається, що спортклуб знаходився в самому центрі Москви, на Смоленському бульварі. Глушко займався в ньому з клієнтами в індивідуальному порядку, частою відвідувачкою була і сама Королева, але це не допомогло.
"Ціна за оренду приміщення тут дуже висока. А охочих тренуватися у Тарзана було не так багато. Тому фітнес-клуб абсолютно не окупався", — розповіли нові власники точки.
Наташа Корольова і Сергій Глушко
Фото: starhit.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наташа Корольова розповіла, що позбулася зубів через стрес. Також вона уточнила, що це все через шалений ритм життя.
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