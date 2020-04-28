Українська ведуча блиснула фігурою в мініатюрній піжамі

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик похвалилася фігурою в мініатюрній піжамі. Так, вона позувала сидячи на сходинках, демонструючи стрункі ноги.

Знімком Ребрик поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram і отримала безліч компліментів і позитивних коментарів.

instagram.com/liliia.rebrik

"Вечірній прикид на карантин", - підписала знімок Ребрик.

"Вау! Супер", "Ви в це вбранні дуже красива", "Ліля, ви неймовірно красива. Захоплююся вами і вашою родиною", "Шикарно! Навіть у вечірньому прикиді", "Гаряча штучка", - коментують в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лілія Ребрик поділилася секретами зваблювання чоловіків, які допомагають їй зберігати теплі відносини в родині.

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