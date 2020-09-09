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Українська телеведуча Шовкопляс захворіла на коронавірус

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
3,2 т.
Неля Шовкопляс заразилася коронавірусом

Неля Шовкопляс заразилася коронавірусом.

Ведуча ранкової програми "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс заразилася коронавірусом.

Про це зірка телеканалу "1+1" розповіла на своїй сторінці у Facebook. Її сім'я також здала ПЛР-тести, але результати ще не оголошувалися. Що стосується колег Шовкопляс, то COVID-19 у них не виявили.

"Наприкінці минулого тижня почала себе погано почувати і зробила тест. Коли і де заразилася – не знаю. Є хвилювання, але сподіваюся і вірю, що все якнайшвидше буде добре!" – відзначила телеведуча.

Тепер Шовкопляс перебуває на самоізоляції під контролем лікаря. Також жінка порадила підписникам берегти своє здоров'я, дотримуватися карантинних вимог Міністерства охорони здоров'я і зміцнювати свій імунітет.

Неля Шовкопляс заявила, що захворіла на коронавірус.

Неля Шовкопляс заявила, що захворіла на коронавірус. Facebook Неля Шовкопляс

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній вокаліст групи The Temptations Брюс Вільямсон помер від коронавірусу 6 вересня у своєму будинку в Лас-Вегасі (США). Музиканту було 49 років.

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