Українська телеведуча Шовкопляс захворіла на коронавірус

Ведуча ранкової програми "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс заразилася коронавірусом.

Про це зірка телеканалу "1+1" розповіла на своїй сторінці у Facebook. Її сім'я також здала ПЛР-тести, але результати ще не оголошувалися. Що стосується колег Шовкопляс, то COVID-19 у них не виявили.

"Наприкінці минулого тижня почала себе погано почувати і зробила тест. Коли і де заразилася – не знаю. Є хвилювання, але сподіваюся і вірю, що все якнайшвидше буде добре!" – відзначила телеведуча.

Тепер Шовкопляс перебуває на самоізоляції під контролем лікаря. Також жінка порадила підписникам берегти своє здоров'я, дотримуватися карантинних вимог Міністерства охорони здоров'я і зміцнювати свій імунітет.

Неля Шовкопляс заявила, що захворіла на коронавірус. Facebook Неля Шовкопляс

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній вокаліст групи The Temptations Брюс Вільямсон помер від коронавірусу 6 вересня у своєму будинку в Лас-Вегасі (США). Музиканту було 49 років.

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