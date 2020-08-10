Українська телеведуча Матвєєва розповіла про зради коханого
Відома українська телеведуча Надія Матвєєва розповіла про зради свого екскоханого.
Так, подробицями 51-річна знаменитість поділилася в інтерв'ю YouTube-шоу "TrueStory". За словами Матвєєвої, у неї були відносини на відстані з чоловіком з європейської країни. Потім вона дізналася, що він зустрічається не тільки з нею і, як зазначила Матвєєва, це було для неї "як грім серед ясного неба" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
"Я зараз не закохана і зла. Це були цікаві та дивні відносини. Чоловік живе в прекрасній європейській країні. Він спочатку не знав, що я телеведуча – це мене підкупило. Я розуміла, що від мене в захваті. Але потім, як грім серед ясного неба: я дізналася, що такі відносини у нього не тільки зі мною. Я була сповнена обурення. Як там можна взагалі? Але знаєш, що мені подобається в цій ситуації? Що я не відчуваю себе постраждалою. Так, у мене є розчарування через те, що це не закінчилося чимось логічним або красивим в загальноприйнятому розумінні. Так, це сталося, але життя триває, може буде гірше або краще. Але ми живемо", – заявила телеведуча.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 51-річна Надія Матвєєва ділилася з шанувальниками пікантним фото. Так, на ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши підтягнуту фігуру.