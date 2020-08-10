Українська телеведуча Матвєєва розповіла про зради коханого

Відома українська телеведуча Надія Матвєєва розповіла про зради свого екскоханого.

Так, подробицями 51-річна знаменитість поділилася в інтерв'ю YouTube-шоу "TrueStory". За словами Матвєєвої, у неї були відносини на відстані з чоловіком з європейської країни. Потім вона дізналася, що він зустрічається не тільки з нею і, як зазначила Матвєєва, це було для неї "як грім серед ясного неба" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Надія Матвєєва розповіла про зради коханого (скріншот)

"Я зараз не закохана і зла. Це були цікаві та дивні відносини. Чоловік живе в прекрасній європейській країні. Він спочатку не знав, що я телеведуча – це мене підкупило. Я розуміла, що від мене в захваті. Але потім, як грім серед ясного неба: я дізналася, що такі відносини у нього не тільки зі мною. Я була сповнена обурення. Як там можна взагалі? Але знаєш, що мені подобається в цій ситуації? Що я не відчуваю себе постраждалою. Так, у мене є розчарування через те, що це не закінчилося чимось логічним або красивим в загальноприйнятому розумінні. Так, це сталося, але життя триває, може буде гірше або краще. Але ми живемо", – заявила телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 51-річна Надія Матвєєва ділилася з шанувальниками пікантним фото. Так, на ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши підтягнуту фігуру.