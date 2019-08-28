Українська співачка заявила про погрози після виступу на Марші Гідності

Українська співачка Аліна Паш, яка виступила на Марші Гідності в Києві, поскаржилася на погрози та образи.

На своїй сторінці в Facebook реперка по поличках розклала свої поїздки до Росії та в анексований Крим, а також додала, що не боїться тих, хто загрожує їй та її родині.

Аліна Паш розповіла про загрози в мережі

"За час існування проекту Alina Pash я ні разу не виступала на території Росії. З моменту виходу першого релізу 2018 ми отримали десятки пропозицій, яким я відмовила. У 2017 році за особистими обставинами я була на території Росії, як приватна особа. Так, я зробила фото зі світшотом "KYIV" на Червоній Площі. Тому що вважаю, що саме так має англійською писатися назва української столиці. Київ, а не Кієв", – написала Паш.

Вона додала, що в 2015 році відвідувала анексований Крим з візитом до родичів членів команди, у яких було весілля.

"Якщо я порушила законодавство України – готова відповідати за законом, але не готова відповідати перед суспільством, як артист. Це було за три роки до появи проекту Alina Pash. Всю відповідальність публічної людини перед суспільством я розумію. Карта України виглядає для мене сьогодні так само, як я її вивчала в 1-му класі з татом", – додала артистка.

Аліна Паш на Марші Гідності Фото: Facebook Паш

Вона також прокоментувала виступ на Майдані, уточнивши, що співала безкоштовно, а текст писала сама. "Мій куплет не є частиною гімну. Як за задумом, так i чисто музично", – додала вона.

"Якщо Ви не почули мій меседж — перечитайте текст куплету нижче. Там позиція розкрита краще за все. Якщо Вам не подобається — Ви маєте на це право. Але погрожувати моїм рідним та мені у Вас права немає. За Законом України Ви нестимете за це кримінальну відповідальність. Але якщо Ви все ж думаєте, що побиття жінки змінить ситуацію в країні — приходьте сьогодні після концерту. Ви знаєте де Я буду. Я хочу, щоб Ми подивилися один одному в очі. Я вас не боюсь. Бо на моєму боці правда і на моєму боці любов. Любов до України і мільйонів щирих сердець моїх братів та сестер", – підсумувала Паш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня Паш виступила з репом на Майдані, однак не всім сподобалася така ініціатива в День Незалежності. У зв'язку з цим OBOZREVATEL згадав, хто вона така, і які композиції випускала останнім часом.

Також їй пригадали інтерв'ю, яка вона давала з приводу концерту в Росії і гастролей артистів в країні-агресора. А пізніше в мережі знайшли старе фото Паш, на якому вона позувала в куртці, схожій за кольором на прапор РФ.

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