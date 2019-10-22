"На еротику потягнуло?" Відома українська співачка завела мережу спокусливим фото

Українська співачка Злата Огневич вразила шанувальників спокусливим знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в плащі на голе тіло, засвітивши груди.

"Тепер я знаю все..." — написала Злата.

Злата Огневич Фото з Instagram

Злата Огневич в плащі на голе тіло Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації співачки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Злати Огневич, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Злата Огневич сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Злата Огневич Фото з Instagram

Злата Огневич продемонструвала підтягнуту фігуру Фото з Instagram

Злата Огневич в спокусливій білизні Фото з Instagram

Злата Огневич продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Злата Огневич і телеведуча Надія Матвєєва повеселили шанувальників запальними танцями. Зірки намагалися танцювати тверк.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся