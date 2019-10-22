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22 жовтня • оновлено в 10:15
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"На еротику потягнуло?" Відома українська співачка завела мережу спокусливим фото

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Українська співачка Злата Огневич вразила шанувальників спокусливим знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в плащі на голе тіло, засвітивши груди.

"Тепер я знаю все..." — написала Злата.

Злата Огневич

Злата Огневич

Фото з Instagram

Злата Огневич в плащі на голе тіло

Злата Огневич в плащі на голе тіло

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації співачки. Вони засипали її компліментами.

"На еротику потягнуло?" Відома українська співачка завела мережу спокусливим фото
"На еротику потягнуло?" Відома українська співачка завела мережу спокусливим фото
"На еротику потягнуло?" Відома українська співачка завела мережу спокусливим фото
"На еротику потягнуло?" Відома українська співачка завела мережу спокусливим фото
"На еротику потягнуло?" Відома українська співачка завела мережу спокусливим фото

Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Злати Огневич, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Злата Огневич сексуально позує на камеру

Злата Огневич сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Спокуслива Злата Огневич

Спокуслива Злата Огневич

Фото з Instagram

Злата Огневич продемонструвала підтягнуту фігуру

Злата Огневич продемонструвала підтягнуту фігуру

Фото з Instagram

Злата Огневич в спокусливій білизні

Злата Огневич в спокусливій білизні

Фото з Instagram

Злата Огневич продемонструвала "п'яту точку"

Злата Огневич продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Злата Огневич і телеведуча Надія Матвєєва повеселили шанувальників запальними танцями. Зірки намагалися танцювати тверк.

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Особа
Злата Огневич
Місце
Україна
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