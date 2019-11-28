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29 листопада • оновлено в 11:13
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Українська співачка завела мережу голими грудьми без ліфчика: пікантне фото

7.3т
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Українська поп-виконавиця TAYANNA (Тетяна Решетняк) вразила шанувальників відвертим фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в напівпрозорій фіолетовій сукні на голе тіло, продемонструвавши груди без білизни.

Тетяна Решетняк

Тетяна Решетняк

Фото: instagram/tayanna_reshetnyak

"Вчора відбувся дуже важливий благодійний вечір... Дякую за запрошення, я завжди щаслива, коли долучаюся до таких справ", — написала Решетняк.

Тетяна Решетняк засвітила голі груди

Тетяна Решетняк засвітила голі груди

Фото: instagram/tayanna_reshetnyak

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Зазначимо, що в коментарях до публікації шанувальники засипали співачку компліментами.

Українська співачка завела мережу голими грудьми без ліфчика: пікантне фото
Українська співачка завела мережу голими грудьми без ліфчика: пікантне фото
Українська співачка завела мережу голими грудьми без ліфчика: пікантне фото
Українська співачка завела мережу голими грудьми без ліфчика: пікантне фото
Українська співачка завела мережу голими грудьми без ліфчика: пікантне фото

Пропонуємо подивитися й інші пікантні фото Тетяни Решетняк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Тетяна Решетняк у відвертому купальнику

Тетяна Решетняк у відвертому купальнику

Фото: instagram/tayanna_reshetnyak

Тетяна Решетняк сексуально позує на камеру

Тетяна Решетняк сексуально позує на камеру

Фото: instagram/tayanna_reshetnyak

Тетяна Решетняк засвітила голі груди

Тетяна Решетняк засвітила голі груди

Фото: instagram/tayanna_reshetnyak

Тетяна Решетняк повністю гола

Тетяна Решетняк повністю гола

Фото: instagram/tayanna_reshetnyak

Спокуслива Тетяна Решетняк

Спокуслива Тетяна Решетняк

Фото: instagram/tayanna_reshetnyak

Тетяна Решетняк продемонструвала "п'яту точку"

Тетяна Решетняк продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/tayanna_reshetnyak

Тетяна Решетняк в пікантній фотосесії

Тетяна Решетняк в пікантній фотосесії

Фото: instagram/tayanna_reshetnyak

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше TAYANNA (Тетяна Решетняк) порадувала шанувальників пікантною фотосесією в ліжку.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Тетяна Решетняк (Tayanna)
Місце
Україна
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