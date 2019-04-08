Українська співачка показала фігуру у відвертому купальнику

Українська виконавиця Альона Омаргалієва, вокалістка проекту TamerlanAlena, вразила своїх користувачів мережі новим барвистим фото. На ньому вона стоїть біля стіни в купальнику, який підкреслює її струнку фігуру.

Фото артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Зазначимо, що співачка часто тішить своїх шанувальників відвертими фото.

Як раніше писав OBOZREVATEL, солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська показала в мережі відверте відео, на якому вона позує в купальнику з дуже глибоким декольте. Шанувальникам артистки сподобалося її вбрання і вони зазначили, що у співачки гарна фігура.

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