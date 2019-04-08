Українська співачка показала фігуру у відвертому купальнику

Українська виконавиця Альона Омаргалієва, вокалістка проекту TamerlanAlena, вразила своїх користувачів мережі новим барвистим фото. На ньому вона стоїть біля стіни в купальнику, який підкреслює її струнку фігуру.
Фото артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Зазначимо, що співачка часто тішить своїх шанувальників відвертими фото.
Ура !!! Ми закріпилися з вами вже на 6 000 подпісчіков✨🎈🎈🎈🎈🎈🎈Спасібо кожному з вас за ваше внимание !!! Фото в купальниках заканчіваются😂І починаються фото з концертов😊🎤🎼Тааак, наступний пост буде вокальний, 🎙пішіте яку пісню зі світових хітів ви б хотіли почути в моєму виконанні? 🙈🥰 # алена # аленаомаргаліевапесні
Як раніше писав OBOZREVATEL, солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська показала в мережі відверте відео, на якому вона позує в купальнику з дуже глибоким декольте. Шанувальникам артистки сподобалося її вбрання і вони зазначили, що у співачки гарна фігура.
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